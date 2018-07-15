«جهاز المشروعات» یتفاوض على تمویلات خارجیة بقیمة 300 ملیون دولار

أحمد الدسوقى:یجرى جهاز تنمیة المشروعات الصغیرة والمتوسطة ومتناهیة الصغر مفاوضات مكثفة مع عدة جهات خارجیة للحصول على حزمة تمویلات جدیدة بقیمة 200 إلى 300 ملیون دولار، لإعادة ضخها للبنوك والشركات والجمعیات التى تعمل فى التمویل الصغیر ومتناهى الصغر فى مصر.وكشفت نیفین جامع، الرئیس التنفیذى للجهاز -

أحمد الدسوقى:

یجرى جهاز تنمیة المشروعات الصغیرة والمتوسطة ومتناهیة الصغر مفاوضات مكثفة مع عدة جهات خارجیة للحصول على حزمة تمویلات جدیدة بقیمة 200 إلى 300 ملیون دولار، لإعادة ضخها للبنوك والشركات والجمعیات التى تعمل فى التمویل الصغیر ومتناهى الصغر فى مصر.

وكشفت نیفین جامع، الرئیس التنفیذى للجهاز – فى تصریحات خاصة لـ«المال« – عن أن المفاوضات تشمل البنك الدولى ومجموعة بنك والوكالة الفرنسیة للتنمیة، مشیرة إلى أنها وصلت إلى مراحل متقدمة لكنها لم تفصح عن حصة كل جهة من «KFW «التنمیة الألمانى .هذه التمویلات، وتوقعت الحصول على التمویلات الجدیدة قبل نهایة 2018.

وقالت جامع، إن الجهاز ضخ منذ نشأته حتى نهایة مایوالماضى، نحو41 ملیار جنیه للبنوك والشركات وللجمعیات، بالإضافة إلى الإقراض المباشر، وأضافت أنه سیتیح التمویلات للمشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر بعد إقرار

قانون المشروعات الصغیرة، مشیرة إلى أنه سیتم التوسع فى تمویل هذه الشریحة بشكل مباشر ولیس عبر البنوك التى تعمل فى القطاع.

ویعمل الجهاز حالیا على تمویل المشروعات الصغیرة ومتناهیة الصغر فقط تبعا للقانون 141 لسنة 2004 ،فیما سیمنح القانون الجدید للجهاز الحق فى التعامل مع شریحة المشروعات المتوسطة، من خلال تقدیم التمویل المباشر أوغیر المباشر وخدمات الدعم الفنى.

ویتضمن القانون الجدید ً أحكاما تتعلق بتیسیر إتاحة التمویل وإجراءات بدء التعامل، وإعادة تنظیم حق الانتفاع على العقارات المخصصة للمشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر، بالإضافة إلى تفعیل دور جهاز تنمیة المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر، وتنظیم إجراءات توفیق أوضاعها فى الاقتصاد غیر الرسمى.