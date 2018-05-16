جهاز المشروعات يوقع مذكرة تعاون مع مصلحة الكفاية الإنتاجية

أحمد الدسوقيقال جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إنه وقع مذكرة تفاهم مع مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة لوزارة التجارة والصناعة، بهدف دعم وتنمية المشروعات الصناعية والإنتاجية وتنمية القدرات الفنية والمهنية لطلبة التعليم الصناعي.من جانبها، قالت نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تن

أحمد الدسوقي

قال جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إنه وقع مذكرة تفاهم مع مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة لوزارة التجارة والصناعة، بهدف دعم وتنمية المشروعات الصناعية والإنتاجية وتنمية القدرات الفنية والمهنية لطلبة التعليم الصناعي.

من جانبها، قالت نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الهدف الاساسى من مذكرة التفاهم هو خلق جيل جديد من الفنيين يستطيع التعامل مع المهندسين داخل بيئة العمل سلوكيا ومهنيا من خلال تقديم التدريب والدعم الفنى لتنمية القطاعات الصناعية والإنتاجية المختلفة بالإضافة لبعض المهارات العملية والسلوكية والحياتية إلى برامج التلمذة الصناعية مما يساعد الطلبة على العمل فى مجموعات مع طلبة كليات الهندسة لحل المشكلات العملية التى قد تظهر خلال العمل، ما يؤدى إلى تنمية قدرات العمل فى فريق وإذابة الفوارق بين المهندسين والفنيين عند دخلوهم سوق العمل. كما تسهم المذكرة فى ربط التعليم الأكاديمى باحتياجات تطوير المشروعات الصناعية وكذلك تقديم خدمات التدريب الفنى والمهنى لمجموعات العمل من طلبة كليات الهندسة وطلبة التلمذة الصناعية.

وأضافت أن الجهاز معنى بتنسيق جهود الجهات والمبادرات العاملة فى مجال تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذى يقع فى نطاق مسئوليات الجهاز حيث أنه يعتبر الجهة المعنية بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، مشيرة الى توجيهات المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس ادارة الجهاز نحو تطوير الخدمات التدريبية التى يقدمها مراكز التدريب المهنى والجامعات المصرية و للصناعة وايضاً للمشروعات المتوسطة والصغيرة و متناهية الصغر فى مجال ريادة الأعمال وتكنولوجيا التصنيع والأعداد لسوق العمل.

جدير بالذكر، أنه تم توقيع عقد مشروع البيئة التعليمية المهنية- الهندسية فى ديسمبر 2016 مع برنامج ايراسموس بلس، وهو برنامج معنى بتطوير التعليم العالي. ولأن مشروع البيئة التعليمية المهنية يرتبط بتطوير الخدمات التدريبة والتعليمية للصناعة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فقد تعاقد الجهاز على تنفيذ بعض المكونات بالمشروع والخاصة بالتدريب المهنى والتلمذة الصناعية، بالتعاون مع مجموعة من الجامعات والهيئات المصرية والعالمية.