جهاز المشروعات يوقع عقود تشغيل شباب في أسيوط بقيمة 2.3 مليون جنيه

أحمد الدسوقى وقع منذ قليل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومحافظة أسيوط، 5 عقود جديدة لتشغيل الشباب في محافظة أسيوط بقيمة إجمالية 2.350 مليون جنيه. وسيتيح الجهاز التمويلات من خلال منحة مقدمة من المنظمة الدولية للهجرة وذلك ضمن…

أحمد الدسوقى

وقع منذ قليل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومحافظة أسيوط، 5 عقود جديدة لتشغيل الشباب في محافظة أسيوط بقيمة إجمالية 2.350 مليون جنيه.

وسيتيح الجهاز التمويلات من خلال منحة مقدمة من المنظمة الدولية للهجرة وذلك ضمن مبادرات الحد من الهجرة غير النظامية التي ينفذها الجهاز حيث انها من أكثر المحافظات المصدرة لأعداد كبيرة من المهاجرين.

وقام بالتوقيع المهندس مدحت مسعود رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية مع رؤساء مجالس ادارة الجمعيات الاهلية المنفذة للمشروعات وبحضور الدكتورفيليس لونجوباردى رئيس هيئة التنمية والتعاون الإيطالية، والدكتور صابر سليمان مساعد وزيرة الهجرة، ولوران دى بويك رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية.

وقالت نيفين جامع الرئيس التنفيذى للجهاز ، خلال كلمتها بحفل التوقيع أن هذه العقود تأتى تفعيلا لاتفاقية التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة لتنفيذ مشروع ” “مبادرات التنمية المحلية المصرية من خلال دعم المصريين فى الخارج ” .

وتابعت:” بهدف تمويل مشروعات تنموية صغيرة بغرض الحد من الهجرة غير النظامية ودعم استراتيجية مصر للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030″.

وقالت إن المشروعات تهدف الى تشغيل شباب وفتيات قرى مركز ابنوب والعزب المجاورة في حملات النظافة البيئية وبرامج التوعية الصحية والزيارات المنزلية بالإضافة الى رفع الوعى بخطورة الهجرة غير النظامية لأهالي المناطق المنفذ بها تلك المشروعات.

وأشارت إلى أن هذه المبادرة تعد جزء من مشروع مبادرات من أجل التنمية المحلية في مصر بدعم من المصريين في الخارج، بتمويل من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي من خلال المنظمة الدولية للهجرة في مصر بالشراكة مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.