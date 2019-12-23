جهاز المشروعات ينفذ برنامجًا للقضاء على الهجرة غير الشرعية بـ27 مليون يورو.. يناير المقبل

يبدأ جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، تنفيذ برنامج للحد من الهجرة غير الشرعية فى نحو 11 محافظة، مطلع يناير المقبل، بتكلفة تقدر بنحو 27 مليون يورو.

قال مدحت مسعود، رئيس القطاع المركزى للتنمية المجتمعية والبشرية بالجهاز، فى تصريحات خاصة، لـ”المال”، على هامش الجولة الميدانية التى نظمها جهاز المشروعات، اليوم، بالزاوية الحمراء، شملت عددًا من الصحفيين والإعلاميين، إن الجهاز حصل على منحة بقيمة 27 مليون يورو من الاتحاد الأوروبى لتنفيذ المشروع الضخم للحد من الهجرة غير الشرعية بمصر. مركب هجرة غير شرعى

11 محافظة

وتشمل المحافظات “الفيوم، أسيوط، الأقصر، المنيا، كفر الشيخ، المنوفية، القليوبية، الغربية، الدقهلية، الشرقية، والبحيرة”.

وأضاف رئيس القطاع المركزى للتنمية المجتمعية والبشرية بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر أنه سيتم تخصيص مبلغ لكل محافظة وفقًا لخريطة الفقر.

كان اللواء أبو بكر الجندى، وزير التنمية المحلية السابق، قد قال، فى تصريحات فى عام 2018، إنه لم يخرج أي مركب هجرة غير شرعية إلى أوروبا من مصر منذ عام 2016.

3 محاور لتنفيذ البرنامج

وفيما يتعلق بكيفية تنفيذ البرنامج للحد من الهجرة غير الشرعية، قال مسعود إنه سيتم العمل عبر 3 محاور رئيسية، الأول يتمثل في تطوير البنية التحتية والأساسية في المحافظات، والثاني يتمثل فى تقديم الخدمات المجتمعية، وأخيرًا محاربة البطالة عبر برامج “التدريب لغرض التشغيل”.

كانت وزارة الهجرة قد اتفقت مؤخرًا مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على التنسيق والتعاون بصدد مكافحة الهجرة غير الشرعية.

ونظم الجهاز قد نظم أمس زيارة ميدانية لمنطقة الزاوية الحمراء الذى ينفذ فيها برنامج الإرتقاء الحضارى، وتم زيارة إحدى المدارس التى تم تطويرها بالإضافة إلى بعض الاسواق بالمنطقة التى تحتاج إلى تطوير مثل سوقى “النور وطلخا”.