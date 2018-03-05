جهاز المشروعات ينفذ برنامجا لدعم سيدات الأعمال

أحمد الدسوقىأكدت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن دعم وتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا يعتبر من أهم محاور إستراتيجية الجهاز في هذه المرحلة.وقالت إن ذلك يتم من خلال توفير التمويل اللازم للمشروعات الخاصة بالسيدات والفتيات سواء من خلال التمويل



أحمد الدسوقى

أكدت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن دعم وتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا يعتبر من أهم محاور إستراتيجية الجهاز في هذه المرحلة.

وقالت إن ذلك يتم من خلال توفير التمويل اللازم للمشروعات الخاصة بالسيدات والفتيات سواء من خلال التمويل المباشر أو من خلال شركاء التنمية من البنوك والجمعيات الأهلية، مع التوسع في تقديم الخدمات غير المالية ممثلة في خدمات تدريبية وفنية جديدة ومتطورة لتشجيع المرأة المصرية علي ريادة الأعمال والدخول في العمل الحر.

وأضافت أن الجهاز ممثلا في القطاع المركزى للخدمات غير المالية يقوم حاليا بتنفيذ برنامج دعم سيدات الأعمال بالتعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وبتمويل من صندوق التحول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز ودعم مفهوم ريادة الأعمال لدي المرأة المصرية من أجل دعم التنمية الاقتصادية ومساعدتها علي رفع مستواها المعيشي من خلال تطوير مشروعات صغيرة أو متناهية في الصغر، بالإضافة إلى فتح آفاق للتكامل بين مشروعاتهم، بما يؤدى إلى الارتقاء بمستوى المشروعات وتعزيز قدراتها بما يؤثر على ربحية وإنتاجية وتسويق تلك المشروعات.

وأشارت إلي أن البرنامج قدم تدريبًا علي ريادة الأعمال لـ357 سيدة، بالإضافة إلي تقديم خدمات أعمال استشارية (في التسويق والإدارة) لـ145 عميلة.

كما تمت إتاحة تمويل بحوالي 37 مليون جنيه من خلال مكاتب الجهاز لـ33 من السيدات والفتيات اللاتي شاركن في دوراته التدريبية، بالإضافة إلى تقديم حزمة من الخدمات غير المالية لـ25 عميلة.

وأشارت نيفين جامع إلى أن توجيهات المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة الجهاز تؤكد دائما دعم وتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا من خلال تقديم المزيد من الخدمات غير المالية الجديدة والمتطورة للمشروعات الخاصة بالمرأة، والتي تساعدها علي المشاركة في تنمية المجتمع وتحقق لها مردودا اقتصاديا يساعد علي رفع مستوياتهن المعيشية هن وأسرهن.

ولفتت إلى أنه يجرى الان تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج والتى تنتهى في ابريل 2019 وتتضمن محافظات القاهرة الكبرى “القاهرة – الجيزة- 6 اكتوبر- حلوان – القليوبية”، الغربية، أسيوط، سوهاج، الاسكندرية، الإسماعيلية، السويس، بورسعيد، المنيا، الدقهلية.