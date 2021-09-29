جهاز المشروعات ينظم 70 معرضًا بإجمالي مبيعات 46 مليون جنيه خلال السبعة الأشهر الأولى من 2021

نظم جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال السبعة الأشهر الأولى من العام الجاري 10 معارض مركزية بإجمالي مبيعات وتعاقدات 37.8 مليون جنيه، لعدد 1174 عارضا، و59 معرضا محليا بإجمالي مبيعات وتعاقدات بقيمة 8.1 مليون جنيه، يضم 662 عارضا، و معرضا دوليا بإجمالي مبيعات وتعاقدات بقيمة 100 ألفف جنيه إلى 9 عارضين.

كما نظم 313 ندوة لرفع الوعي بريادة الأعمال موجهة إلى 13.578 الف مستفيد، ونفذ 197 دورة تدريبية، لتدريب عدد 4548 متدرب ومتدربة،بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة القوى العاملة ومنظمة العمل الدولية والجامعات.



وكشف تقرير حصلت عليه «المال» عن ترشيح 13 شركة جديدة وضمها في محفظة الشركات المانحة للعلامة التجارية، منذ بداية العام الجاري، وحتى يوليو الماضي.



وعلي مستوى التجارة الإلكترونية، سجل الجهاز خلال السبع الأشهر الأولى من العام الجاري 268 مشروع جديدة، بمواقع 552 منتج على المكون B2B – B2C بمنصة المشروعات.

ومنح جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إجمالى تمويلات بلغت قيمتها نحو 3.4 مليار جنيه، خلال الفترة من يناير حتى يوليو من العام الجارى.

ومنح الجهاز قروضا بقيمة 3.2 مليار جنيه، لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، خلال الفترة من يناير وحتى يوليو الماضيين، موجهة لأكثر من 101 ألف قرض صغير ومتناهى الصغر، ساهمت فى توفير 168 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى 156.6 مليون جنيه أخرى منح لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب، وفرت 559 ألف يومية عمل.