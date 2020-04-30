“جهاز المشروعات” يمول 44 ألف مشروع بمليار جنيه خلال الربع الأول

ضخ جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، قروضا وتمويلات بأكثر من مليار جنيه خلال الربع الأول فقط من عام 2020.

وقالت نيفين جامع ، وزيرة الصناعة ، والرئيس التنفيذى للجهاز ، إن الجهاز مول 44 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر بنحو 960 مليون جنيه مما وفر 66.5 ألف فرصة عمل للشباب بمختلف محافظات الجمهورية . بالإضافة إلي توفير 30 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات تنمية مجتمعية و بشرية بهدف تطوير البنية الأساسية وتهيئة البيئة المناسبة للتوسع في إقامة المشروعات الصغيرة .

وذكرت وزيرة الصناعة أن مشروعات التنمية المجتمعية والبشرية وفرت 94 ألف فرصة تشغيل خلال تنفيذها.

وحدات الشباك الواحد

وأشارت “جامع” إلي أن وحدات الشباك الواحد الموجودة فى الأفرع الإقليمية للجهاز قد قامت بتقديم خدماتها لما يزيد على 10 آلاف عميل من أصحاب المشروعات الصغيرة خلال الربع الأول من 2020.

وتنوعت هذه الخدمات ما بين إصدار سجل تجارى وبطاقات ضريبية بالإضافة إلى تراخيص نهائية أو مؤقتة لمزاولة النشاط وإصدار رقم قومي للمشروعات.

المعارض الداخلية والخارجية

و أضافت أن الجهاز شارك و نظم 44 معرضا داخليا و خارجيا خلال نفس الفترة شارك فيهم ما يزيد عن ألف مشروع و حققوا مبيعات وتعاقدات بما يزيد عن 15 مليون جنيه. بالإضافة إلى إدراج ما يزيد على 500 مشروع في مجال القيد بسجل الموردين بالجهات الحكومية أو إتاحة فرص تسويقية دائمة لهم في كبري المتاجر و الهايبر ماركت .

وتابعت :” تم تنفيذ مائة دورة تدريبية مجانية في مجال الترويج لفكر العمل الحر وتأهيل الشباب علي ريادة الأعمال وإقامة وإدارة مشروعات صغيرة واستفاد من هذه الدورات التدريبية 4 آلاف شاب وفتاة”.