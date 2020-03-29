«جهاز المشروعات» يقر آليات دعم ومساندة المشروعات المتضررة من «كورونا»

اقرت لجنة الادارة العليا لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر ،برئاسة نيفين جامع وزير التجارة والصناعة و الرئيس التنفيذي للجهاز العديد من الآليات لدعم المشروعات الصغيرة الممولة بشكل مباشر من الجهاز مع التأكيد علي تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لعملاء الإقراض المباشر لتمكينهم من مواجهة تلك الظروف.

يأتى ذلك مع توجهات الدولة في مواجهة التداعيات الناتجة عن فيروس كرونا وأثر تلك التداعيات على بعض الأنشــطة الاقتصادية الخاصة بالمشروعات الصغيرة الممولة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة و متناهية الصغر.

الأنشطة الاقتصادية التى لاقت رواجاً

وجاءت الآليات التى تم اقرراها على النحو التالى : في حالة الأنشطة الاقتصادية التي لاقت رواج شديد نتيجة ظهور فيروس كورونا مثل مصانع إنتاج المطهرات , مصانع إنتاج المنظفات بمختلف أنواعها , أنشطة تجارة وتوريد المستلزمات الطبية ومستلزمات النظافة والتطهير والتعقيم .. وغيرها من الأنشطة الاقتصادية) والتي تحتاج إلى الحصول على تمويلات جديدة وسريعة لمواجهة حالة الرواج الشديد و تلبية الاحتياجات الملحة للسوق المصري لهذه المنتجات في ظل الظروف الراهنة ، يتم تلقى طلبات الحصول على تمويل من العملاء والانتهاء من الإجراءات الائتمانية في أسرع وقت وتمويله بالمال الكافي لرفع معدلات انتاجه طالما لم يتأثر سلبا نتيجة لانتشار الفيروس وقادر علي الالتزام و الانتظام في السداد .

تأجيل الاقساط

اما عملاء الإقراض المباشر من اصحاب المشروعات الصغيرة بمختلف انواعها (صناعي / تجاري / زراعي/ خدمي ) فقد وافق الجهاز علي تأجل اقساطهم الي ان تستقر اوضاع هذه المشروعات وتعاود نشاطها الاقتصادي علما بأن هؤلاء العملاء لن يتحملوا سوآ الفائدة الميسرة المتفق عليها مع اضافة تكلفة مد وثائق التأمين و خدمات الدين.

كما اوصت اللجنة العليا بالجهاز بتوجيه العملاء بالاستفادة من هذه الالية في حالة وجود تضرر وركود حقيقي بسبب الازمة اما المشروعات المنتجة و التي لم تتضرر فيجب ان نوصيهم بالانتظام في التسديد حتى لا تتراكم عليهم الاقساط و الفوائد بعد ذلك و يوثر ذلك علي ارباحهم و حجم انتاجية مشروعاتهم .

الرغبة فى عدم التأجيل والانتظام فى السداد

وقال الجهاز فى بيان ، أنه فى حالة رغبة العميل في عدم التأجيل والانتظام في السداد عليه ان يتقدم بطلب كتابي بهذا الأمر في المكتب الاقليمي التابع له مشروعه .

ووجهت اللجنة نحو تقديم تمويل اضافي للمشروعات المتضررة بعد التأكد من عدم وجود اي عوائق تمنعها عن التشغيل او تؤثر سلبا علي انتاجيتها او خدماتها المقدمة للمواطنين.



أما بالنسبة للموافقات الائتمانية الصادرة لعملاء الإقراض المباشر وجاري تنفيذها في الوقت الحالي فيتعين التأكد من انها لن تتأثر بالظروف الحالية ولا يوجد ما يعيق تنفيذ تلك القروض المباشرة واقامة هذه المشروعات في الظروف الراهنة و ان انتشار الفيروس لن يوثر علي انتاجها او الخدمات التي تقدمها.

تعقيم كافة أفرع الجهاز

ومن ناحية اخري اقرت اللجنة اهمية الاستمرار في تعقيم كافة فروع الجهاز بشكل دوري واستقبالها للعملاء و تقديم كافة الخدمات المتاحة .



واكدت نيفين جامع وزيرة الصناعة والرئيس التنفيذى للجهاز ، أن الجهاز سيدعم عملائه بكافة السبل المالية و غير المالية الي أن تمر هذه الظروف و تعود الحياة الاقتصادية الي مسارها الطبيعي لأن الهدف الأكبر للجهاز ليس تمويل المشروعات الصغيرة بل التأكيد من استمرارها و استقرارها وقدرتها علي مواجهة التحديات الاقتصادية المختلفة .