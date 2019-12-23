«جهاز المشروعات» يطور 4 مناطق عشوائية فى القاهرة والجيزة بقيمة 15 مليون يورو

قال مدحت مسعود ، رئيس القطاع المركزى للتنمية المجتمعية والبشرية فى جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر إن جهاز تنمية المشروعات ينفذ برنامج الارتقاء الحضرى وتعزيز فرص العمل فى 4 مناطق غير مخططة “عشوائية “بمحافظتى القاهرة والجيزة بقيمة 15 مليون يورو.

وذكر فى تصريحات للمال على هامش الزيارة الميدانية التى ينظمها الجهاز لمنطقة الزاوية الحمراء ، أن المناطق الأربع تشمل (الزاوية الحمراء، وعزبة خير الله) بالقاهرة و (أرض اللواء، وميت عقبة) بالجيزة، لافتا إلى أن التمويل للبرنامج من الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبى.

وحول أهمية برنامج الارتقاء الحضرى قال إنه بهدف ” تحسين نوعية الحياة ” للسكان بالمناطق الأربعة المستهدفة.

وأضاف رئيس القطاع المركزى للتنمية المجتمعية والبشرية فى جهاز المشروعات الصغيرة “ذلك يتم من خلال الاستعانة بأكبر عدد ممكن من العمالة النصف ماهرة أو غير الماهرة بدلا من استخدام المعدات التقليدية وذلك بواسطة المقاولين من القطاع الخاص المحلى تحت إشراف الجهاز والمحافظة وبالتعاون مع شركات المرافق والأجهزة التنفيذية المعنية”.

وقال إن ذلك يأتى فى إطار المساهمة فى الجهود التى تقوم بها الدولة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إيجاد فرص عمل للتشغيل عن طريق تنفيذ مشروعات لتطوير البنية الأساسية وخدمات التنمية المجتمعية .

وأضاف أنه من خلال البرنامج يتم تطوير قدرات ومهارات الشباب العاطلين عن العمل وإكسابهم مهارات جديدة ، كما يتم تقديم برامج تدريبية لقاطنى هذه المناطق تمكنهم من إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر خاصة بهم.

وذكر أن الجهاز يقوم بتنفيذ مشروعات الاتفاقية بالشراكة مع المحافظات والوزارات المعنية من خلال صغار المقاولين المحليين والجمعيات الأهلية ذات الخبرة .