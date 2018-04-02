جهاز المشروعات يطلق منصة إلكترونية منتصف الشهر

■ جامع: إسناد إدارتها لشركة متخصصة.. وفتح باب الطلبات أونلاينمحمد رجبيعتزم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إطلاق نسخة تجريبية من المنصة الالكترونية منتصف أبريل الجارى، تمهيدًا لتشغيلها رسميًّا ديسمبر المقبل.وقالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى للجهاز، إنه تم طرح مناقصة لإدار

■ جامع: إسناد إدارتها لشركة متخصصة.. وفتح باب الطلبات أونلاين

محمد رجب

يعتزم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إطلاق نسخة تجريبية من المنصة الالكترونية منتصف أبريل الجارى، تمهيدًا لتشغيلها رسميًّا ديسمبر المقبل.

وقالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى للجهاز، إنه تم طرح مناقصة لإدارة وتشغيل المنصة، ومن المقرر فض المظاريف المالية والفنية للشركات التى تقدمت بعروضها خلال الأسبوع الحالى، ويلى ذلك طرح مناقصة أخرى على شركات التسويق الإلكترونى لاختيار إحداها للقيام بأعمال تسويقها.

وأوضحت جامع لـ«المال» أن المنصة تتميز ببساطة التصميم وسهولة الاستخدام وتستهدف تدريب 10 آلاف شخص سنويا تتراوح أعمارهم بين 21 و50 عامًا من خلال تقديم نوعين من الخدمات الأولى مالية تتمثل فى شرح طرق الحصول على تمويل مناسب للمشروع.

بالإضافة إلى خدمات غير مالية تحدد خطوات تأهيل صاحب المشروع عن طريق إلحاقه ببرنامج تدريبى على مدار 4 مستويات داخل فروع الجهاز المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وتابعت أن البرنامج التدريبى ينتهى بتقديم المتدرب دراسة جدوى مقبولة عن تفاصيل المشروع الذى يسعى إلى تنفيذه، لافتة إلى أن الجهاز درب منذ أغسطس 2017 وحتى الآن نحو 5 آلاف شاب نجح منهم %43 ما يعادل 2015 شابا على إقامة مشاريعهم وهى نسبة مرتفعة.

وأكدت أن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر يفتقر إلى وجود معلومات منظمة، مضيفة أن المرحلة التالية على الإصدار التجريبى للمنصة ستتيح إمكانية التقديم أونلاين مباشرة على الحصول على قروض وتمويلات من الجهات المانحة، بالإضافة إلى المشاركة فى معارض بيع المنتجات.

يذكر أن فكرة إنشاء منصة إلكترونية تعود إلى أبريل 2017 حينما أصدر رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل قرارًا بإنشاء الجهاز.

وتعمل المنصة على إتاحة كل المعلومات والخدمات والبرامج المقدمة من الجهات والمؤسسات الحكومية والجمعيات الأهلية وجمعيات رجال الأعمال والقطاع الخاص إلى أصحاب المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال والشركات الناشئة ما يساعد على الترويج لهذه الخدمات بين الشباب وأصحاب المشروعات ويساهم فى دعم وتنمية هذا القطاع الحيوى لتحقيق المزيد من فرص العمل.



