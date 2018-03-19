جهاز المشروعات يضخ 323 مليون جنيه في السويس

أحمد الدسوقى: ضخ جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، تمويلات بقيمة 323.4 مليون جنية في مختلف المشروعات التنموية بمحافظة السويس منذ نشأته في 92 وحتي نهاية فبراير الماضي. قالت نيفين جامع، المدير التنفيذى للجهاز على هامش مشاركتها فى افتتاح فعاليات…

أحمد الدسوقى:

ضخ جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، تمويلات بقيمة 323.4 مليون جنية في مختلف المشروعات التنموية بمحافظة السويس منذ نشأته في 92 وحتي نهاية فبراير الماضي.

قالت نيفين جامع، المدير التنفيذى للجهاز على هامش مشاركتها فى افتتاح فعاليات مؤتمر (فرصتك بين ايدك) بنادي النصر للبترول بمدينة السويس، إن التمويلات موزعة بواقع 276.5 مليون جنية لتمويل 11.273 مشروع صغير ومتناهي الصغر وفرت 27.7 الف فرصة عمل لابناء المحافظة بالإضافة الي 46.9 مليون جنيه لتمويل مشروعات البنية الأساسية والمجتمعية وفرت ما يقرب من 4.5 الف فرصة عمل.

تأتى زيارة الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات لمحافظة السويس في إطار سلسلة من الزيارات التي تقوم بها لمختلف محافظات الجمهورية بهدف تفعيل الانشطة المشتركة مع السادة المحافظين والعمل على النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وفتح سبل تعاون جديدة بين الجهاز والمحافظات لخدمة المواطنين والحد من البطالة ورفع مستوى المعيشة.