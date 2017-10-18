جهاز المشروعات يسلم الدفعة الأولى من سيارات النقل المبرد

أحمد الدسوقىيسلم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بعد قليل، المرحلة الاولى من مشروع سيارات النقل المبرد حمولة 1.5 طن.يحضر حفل التسليم المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ومحمد ع

أحمد الدسوقى

يسلم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بعد قليل، المرحلة الاولى من مشروع سيارات النقل المبرد حمولة 1.5 طن.

يحضر حفل التسليم المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ومحمد عشماوي المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر ونيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات والتي تقام بالمعرض الدائم لجهاز تنمية المشروعات فى أرض المعارض بمدينة نصر.

ومن جانبها قالت نيفين جامع، إنه فور توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة التموين وصندوق تحيا مصر وجهاز المشروعات بهدف تمويل عدد 500 سيارة حمولة 1.5 طن، الجهاز باستقبال كل طلبات الشركات الراغبة في تملك السيارات المبردة والتأكد من انطباق الشروط والضوابط المحددة للفئات المستهدفة من المشروع.

واشارت إلى أن الجهاز قام بإعداد الاستعلام الائتمانى والدراسات الائتمانية لهم وفقا لآلية التنفيذ المقررة للمشروع ( شركة تضامن مكونة من اثنين من الشباب أو منشأة فردية ) فى المحافظات التي سينفذ بها المشروع والتى تبلغ ٢٢.

تأتى هذه الاحتفالية ترسيخا لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالاهتمام بقطاع تنمية المشروعات الصغيرة وتوفير فرص للشباب، حيث يعتبر جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من أهم المحاور وآليات العمل بالدولة في رفع القدرات الاقتصادية لقطاع المشروعات الصغيرة وزيادة قدراته التشغيلية والإنتاجية وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.