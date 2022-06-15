«جهاز المشروعات» يستهدف ضخ 300 مليون جنيه بالمجمعات الصناعية العام الحالي

قال هانى عماد، رئيس القطاع المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة بجهاز تنمية المشروعات، إن الجهاز يستهدف تمويل المشروعات الصناعية داخل المجمعات الصناعية بقيمة 300 مليون جنيه خلال العام الحالى.



وأشار فى تصريحات خاصة لـ«المال» إلى أن الجهاز نجح فى افتتاح 7 مجمعات صناعية، وهناك 5 أخرى ستطرح قبل نهاية العام الحالى ليصل إجمالى عددها إلى 12 مجمعًا.



وأكد «عماد» أن المجمعات الصناعية فى مصر تكاد تشبه نظيرتها فى الدول الأوروبية والمتقدمة، إذ تم تجهيزها على أعلى مستوى، لا سيما أن وزارة التجارة والصناعة وضعت كثيرًا من التيسيرات فى مرحلة التقديم، بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما يتم عقد لقاءات مع المستثمرين لتذليل كل العقبات التى تواجههم.



وأشار إلى أن الجهاز قام برفع مبالغ التمويل إلى 15 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة، و30 مليونًا للمتوسطة.



وكشفت نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة والرئيس التنفيذى للجهاز، عن ضخ تمويلات بقيمة 7.8 مليار جنيه لدعم قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال 2021، مقابل 4.5 مليار خلال 2020، بزيادة تتجاوز %70.



وقالت الوزيرة -خلال كلمتها بورشة عمل للإعلام التنموى «قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (152 لعام 2020) مؤخراً إن حجم التمويلات سيرتفع بشكل كبير خلال العام الحالى نتيجة ضم تمويلات المشروعات المتوسطة إلى الجهاز.



وأشارت إلى أن الجهاز يسعى لتنفيذ استراتيجية الدولة من خلال توفير التمويل اللازم لإقامة مشروعات جديدة أو التوسع فى القائمة، إلى جانب ما يتعلق بتسويق منتجاتها، وتنفيذ برامج تدريب متنوعة لصقل مهارات العاملين بها.



يشار إلى أن البنك المركزى أطلق عددًا من المبادرات لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وطالب المصارف بتخصيص نحو %25 من محافظها لهذا القطاع، على أن تلتزم بتحقيق هذه النسبة بنهاية ديسمبر من العام الحالى.