جهاز المشروعات يرصد ١٠٠ مليون جنيه لتحويل ١٠ آلاف سيارة للغاز الطبيعى

أحمد الدسوقى: قالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الجهاز رصد نحو ١٠٠ مليون جنيه ضمن مبادرة "نحو الغاز الطبيعي"، بهدف تحويل 10 آلاف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي، وفتح 50 منفذاً لتجارة الزيوت.وأشارت فى تصريحات على هامش افتتاح منفذ بي



أحمد الدسوقى:



قالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الجهاز رصد نحو ١٠٠ مليون جنيه ضمن مبادرة “نحو الغاز الطبيعي”، بهدف تحويل 10 آلاف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي، وفتح 50 منفذاً لتجارة الزيوت.

وأشارت فى تصريحات على هامش افتتاح منفذ بيع زيوت السيارات (فيسكو BP) المخصصة للسيارات العاملة بالبنزين والديزل والغاز الطبيعي، إلى أنه تم ضخ ٢٥ مليون جنيه من التمويلات على مدار الشهور الماضية .

وقالت إن تكلفة افتتاح منفذ بيع الزيوت يصل إلى 500 ألف جنيه، مشيرة إلى أن المشروع يأتي تفعيلاً للعقد الموقع بين جهاز تنمية المشروعات، وشركة (كارجاس) بإجمالي 2.5 مليون جنيه، لتمويل عدد 10 مشروعات منافذ لبيع زيوت السيارات فيسكو BP للسيارات العاملة بالبنزين والديزل والغاز الطبيعي، وذلك بالتكامل مع المشروع القومي لتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج غاز طبيعي/ بنزين.

وأضافت أنه تم تمويل 40 مشروع تجارة زيوت بقيمة 12.5 مليون جنيه، بما يتيح فرص عمل عديدة ومتنوعة للشباب، مؤكدة أن مشاركة الجهاز في مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، تؤكد اهتمامه بالمشروعات الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادى والاجتماعي والبيئي.

وتابعت :”نهدف إلى تقليل التلوث والمحافظة على البيئة، وأيضا لما لها من مردود اقتصادي كبير على الدولة، من خلال تقليل الدعم على المنتجات البترولية، وعلى أصحاب السيارات من خلال التوفير في فرق سعر الغاز عن البنزين، وإتاحة فرص عمل في مجال المواصلات.

من جانبه أكد المهندس هشام الصفتى، أن مشروع تجارة زيوت السيارات فيسكو BP، يتكامل مع مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي المنفذ مع الجهاز، باعباره مشروعاً قومياً، يساهم بفاعلية في تنفيذ خطة تعميم استخدام الغاز الطبيعي كوقود آمن، ونظيف، واقتصادي، من شأنه دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتوفير الدعم المدفوع لأنواع الوقود السائل.

وتقوم شركة (كارجاس) التابعة لوزارة البترول، بدور الجهة المنفذة المسئولة عن تلقي ودراسة الطلبات المقدمة، من الراغبين بالعمل في مجال تجارة زيوت السيارات، طبقاً لآليات الإقراض المعتمدة.