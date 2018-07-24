جهاز المشروعات يدرس ضخ نصف مليار جنيه لبنك مصر والقاهرة

أحمد الدسوقى: يدرس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، تمويلات بقيمة نصف مليار جنيه، لبنكى مصر والقاهرة لإعادة اقراضهما للتمويل متناهى الصغر خلال الفترة المقبلة .وقالت نيفين بدر الدين، رئيس القطاع المركزى للتمويل متناهى الصغر بالجهاز، فى تصريح لـ "المال" على هامش



أحمد الدسوقى:



يدرس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، تمويلات بقيمة نصف مليار جنيه، لبنكى مصر والقاهرة لإعادة اقراضهما للتمويل متناهى الصغر خلال الفترة المقبلة .

وقالت نيفين بدر الدين، رئيس القطاع المركزى للتمويل متناهى الصغر بالجهاز، فى تصريح لـ “المال” على هامش توقيع عقد بقيمة ١٠٠ مع بنك التنمية الصناعية والعمال، إنه سيتم توقيع العقود مع البنكين قريبا.

وأشارت إلى أنه تم ضخ نحو ٣ مليارات جنيه للتمويل متناهى الصغر منذ أبريل ٢٠١٧، وحتى يونيو الماضى، مؤكدة أن الجهاز سيعطى أهمية كبيرة لتمويلات المرأة خلال الفترة المقبلة .

ولفتت إلى أن الجهاز يتعاون مع نحو ٤٠٠ جمعية متتاهية الصغر، وهناك نية لزيادة العدد خلال الفترة المقبلة .