جهاز المشروعات يخطط لضخ 2 مليار جنيه في متناهي الصغر

أحمد الدسوقي:يخطط جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، لضخ 2 مليار جنيه فى قطاع التمويل متناهى الصغر فقط، خلال العام المالى الجارى (2017/ 2018).وقالت نيفين بدر الدين، رئيس القطاع المركزى للتمويل متناهى الصغر بالجهاز - فى تصريحات خاصة لـ «المال» - إن إجمالى م

أحمد الدسوقي:

يخطط جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، لضخ 2 مليار جنيه فى قطاع التمويل متناهى الصغر فقط، خلال العام المالى الجارى (2017/ 2018).

وقالت نيفين بدر الدين، رئيس القطاع المركزى للتمويل متناهى الصغر بالجهاز – فى تصريحات خاصة لـ «المال» – إن إجمالى محفظة القطاع تسجل حاليا قرابة 5 مليارات جنيه، مشيرة إلى أن الجهاز يستهدف ضخ 2 مليار جنيه، على الأقل خلال العام المالى الجارى ليصل إجمالى المحفظة إلى 7 مليارات بحلول شهر يوليو 2018.

وأشارت إلى أن الجهاز نجح فى ضخ 500 مليون جنيه فى الأشهر الأولى من العام الحالى 2017 ، تم توجيها لبنكى الأهلى والقاهرة، بالإضافة إلى شركتى تمويل متناهى الصغر هما «ريفى» و«تساهيل» وأكثر من 20 جمعية أهلية.

وأكدت وجود إقبال كبيرمن البنوك على التمويل متناهى الصغر، خاصة بعد إطلاق مبادرة البنك المركزى للقطاع قبل شهر ونصف تقريبا، لافتة إلى أن الجهاز بصدد إضافة بنكين جديدين لقائمة المصارف التى يتم التعاون معها قبل نهاية العام الحالى.

وأعلن البنك المركزى المصرى – فى مؤتمر صحفى أمس الأول – عن تدشين مبادرة جديدة لتحفيز تمويل المشروعات متناهية الصغر، تستهدف بالأساس الوصول، بإجمالى تمويلات القطاع لنحو 30 مليار جنيه خلال الفترة المقبلة، يستفيد منها 10 ملايين عميل خلال سنوات.

وطبقا لنص القانون 141 لسنة 2014، فإن التمويل متناهى الصغر، هو كل تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية، أو خدمية أو تجارية، وبما لا يتجاوز 100 ألف جنيه، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، وبناء على اقتراح من مجلس إدارة هيئة الرقابة، وفقا للظروف الاقتصادية ومتطلبات السوق، زيادة الحد الأقصى، بما لا يجاوز 5 % سنويًّا.

وأرجعت نيفين بدر الدين ارتفاع الفائدة على قروض المشروعات متناهية الصغر، إلى طبيعة مخاطرها المرتفعة للغاية، بالإضافة إلى أن متابعة هذه القروض مكلفة بشكل كبير.

وأكدت أن الجهاز سيتوسع بشكل كبير فى تمويل الجمعيات التى تعمل فى التمويل متناهى، خاصة التى حصلت على تراخيص نهائية من الهيئة العامة للرقابة المالية، لافتة إلى أن عدد الجمعيات التى حصلت على تراخيص تخطت الـ 760.

كانت «الرقابة المالية» قد أعلنت فى نوفمبر 2014، أن القانون الذى أصدره رئيس الجمهورية لتنظيم عمل المشروعات متناهية الصغر، يهدف إلى المساهمة فى إيجاد فرص عمل والحد من الفقر، من خلال تنظيم وتفعيل وسيلة تمويل يستفيد منها المواطنون البسطاء الذين يسعون إلى إقامة مشروعات تجارية أو حِرفية أو خدمية.

وتنص مبادرة «»المركزى” للقطاع على تحفيز البنوك عبر إضافة قيمة التمويل متناهى الصغر المباشر وغير المباشر، إلى نسبة الـ 20 % من إجمالى محفظة القروض المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الواجب على القطاع المصرفى تحقيقها بحلول عام 2020.

وسجلت محفظة التمويل التراكمية المقدمة عبر أعضاء الاتحاد للمشروعات متناهية الصغر، نحو 6.6 مليار جنيه لقرابة 2 مليون عميل، موزعة بواقع 1.946 مليار جنيه من 8 بنوك ( مصر، الأهلى، التجارى الدولى، القاهرة، قطر الوطنى، فيصل الإسلامى، المصرى الخليجى، المصرف المتحد ) استفاد منها 183 ألف عميل، بينما بلغ نصيب جهاز المشروعات الصغيرة «الصندوق الاجتماعى سابقا»، 229 مليون جنيه، لنحو 8 آلاف عميل، وضخت الجمعيات والمؤسسات الأهلية 3.44 مليار جنيه، لنحو 1.5 مليون عميل، وحققت الشركات محفظة 1.045 مليار جنيه لقرابة 289 ألف عميل، طبقا لتصريحات منى ذو الفقار، رئيس الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر خلال مشاركتها فى مؤتمر إطلاق مبادرة «المركزى» للقطاع نهاية شهر مايو الماضى، لافتة إلى أن 63.5 % من عملاء التمويل متناهى الصغر المحتملين، مركزون فى محافظات الوجه القبلى و33 % فى القاهرة والوجه البحرى و3.5% فى محافظات القناة والحدودية.



وتعديلات تشريعية مرتقبة لتمويل الشركات المتوسطة

جامع: ضخ قروض بأكثر من 3 مليارات جنيه بالنصف الأول

يعكف جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، على دراسة بعض التشريعات الخاصة بقانون تنمية المنشآت الصغيرة ولائحته التنفيذية، تمهيداً لتعديلها بهدف التوسع فى تمويل المشروعات المتوسطة، بجانب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

وقالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى للجهاز – فى تصريح لـ «المال» – إنه سيتم التوسع وبقوة فى التمويل المتوسط فور إقرار التعديلات التشريعية المرتقبة، رافضة الإفصاح عن هذه التشريعات، حتى يتم الانتهاء من تعديلها، مشيرة إلى أن الصندوق الاجتماعى للتنمية قبل أن ينضم إلى جهاز المشروعات لم يقرض يوماً أى مشروع متوسط.

وتوقعت أن يضخ الجهاز أول تمويل للمشروعات المتوسطة قبل نهاية 2017، مؤكدة أن قطاع الصناعات والمشروعات متوسطة الحجم بحاجة كبيرة إلى تدفق التمويل إليه، مشيرة إلى أن الجهاز نجح فى ضخ تمويلات تتعدى الـ 3 مليارات جنيه خلال النصف الأول من العام الحالى، مضيفة :» نسعى إلى الوصول بتمويلات القطاع إلى أكثر من 5 مليارات بنهاية 2017.

وعلى الجانب الآخر، أكدت أن الجهاز سيتوسع بشكل مباشر فى تمويل الجمعيات التى تعمل فى التمويل متناهى الصغر خلال السنوات المقبلة، لأنها توفر فرص عمل للشباب، لافتة إلى أنه سيتم رفع الحد الأقصى للجمعية الواحدة ليصل إلى 50 مليون جنيه، بدلاً من 25 مليونا قريباً بهدف التوسع وبقوة فى هذا القطاع الذى وصفته بالمهم.

وأكدت أن نسب التعثر فى هذا القطاع ضئيلة للغاية، بسبب التزام عملاء الجمعيات بالسداد والمتابعة الجيدة، مشددة فى الوقت ذاته، على ضرورة الاستعلام عن عميل المشروع المتناهى الصغر قبل إقراضه.

وكان جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، قد وقع الأربعاء الماضى، 10 عقود جديدة مع 10 جمعيات أهلية بقيمة 12.2 مليون جنيه، بهدف تمويل المشروعات متناهية الصغر فى محافظات ؛ البحيرة والمنيا وقنا والشرقية والغربية والأقصر وبنى سويف وأسيوط.

وقالت نيفين جامع أن هذه التمويلات يستفيد منها 2.6 ألف مشروع، لافتة إلى أن حجم القرض يصل إلى 10 آلاف جنيه.

