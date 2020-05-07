“جهاز المشروعات” يتيح 202 مليون جنيه لتحويل السيارات للعمل بالغاز

نيفين جامع تدعوا اصحاب مشروعات النقل و المواصلات لتحويل سياراتهم للحد من نفقات التشغيل في مواجهة الاثار الاقتصادية لازمة كورونا

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن الجهاز قد أتاح تمويلا قدره 202 مليون جنيه لتنفيذ المشروع القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي حيث تم من خلالها تحويل 38400 سيارة وذلك بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية “شركتا كارجاس وغازتك ” .

وأضافت أن هذا المشروع يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية و في إطار خطة الدولة للحد من المحروقات بهدف تقليل التلوث والحفاظ على البيئة من ناحية والحفاظ على فرص العمل الخاصة بالعاملين في مجال المواصلات ( وخاصة سيارات الأجرة ) وزيادة دخل هذه الفئات من ناحية أخرى.

تحويل السيارات يقلل نفقات التشغيل إلى النصف تقريبا

و أشارت إلي أن تحويل السيارات للعمل بالغاز يقلل نفقات التشغيل الي النصف تقريبا مما يساهم بشكل كبير في مواجهة الآثار الاقتصادية لأزمة كورونا خاصة بالنسبة للقطاعات العاملة في النقل و المواصلات ودعت أصحاب المشروعات العاملة في هذه القطاعات لتحويل سياراتهم للحد من نفقات التشغيل خاصة في الظروف الراهنة .

وأكدت نيفين جامع أن جهاز تنمية المشروعات يقدم كل أوجه الدعم المالي لتشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم الخاصة أو الأجرة للعمل بالغاز الطبيعي وذلك من خلال شركتى كارجاس وغازتك التابعتان لوزارة البترول والثروة المعدنية حيث تقدمان خدمة التحويل بالتقسيط الميسر لكافة العملاء لتخفيف الأعباء عنهم و استفادتهم من هذا المشروع القومي .

التعاون مع ” كارجاس وغازتك “

فيما أشار الدكتور رأفت عباس رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية إلى أن الجهاز يتعاون مع شركتى كارجاس وغازتك في تنفيذ حملات مباشرة بمحطات الوقود للدعاية لهذا المشروع و تشجيع المواطنين علي تحويل سياراتهم و أيضا لتوضيح سبل الوقاية من فيروس كورونا و توزيع مجموعة من وسائل الوقاية على أًصحاب السيارات الراغبين في تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي .

يأتى ذلك في إطار المساهمة في جهود الدولة للوقاية من فيروس كورونا واستكمالا لكافة الإجراءات التي بدأ جهاز تنمية المشروعات في اتخاذها منذ بدء ظهور الفيروس لتعريف كافة عملائه بأوجه الوقاية منه حفاظا على سلامتهم الشخصية وكذلك ضمانا لاستمرار مشروعاتهم وعدم توقفها نتيجة الأزمة الحالية.