جهاز المشروعات ومحافظ بورسعيد يفتتحان مؤتمر شباب بتبنى مصر

أحمد الدسوقى قامت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بافتتاح فعاليات مؤتمر (شباب بتبنى مصر) بالمجمع الثقافي ببورسعيد. حضر المؤتمر المئات من شباب المحافظة ولفيف من السادة نواب مجلس النواب…



أحمد الدسوقى

قامت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بافتتاح فعاليات مؤتمر (شباب بتبنى مصر) بالمجمع الثقافي ببورسعيد.

حضر المؤتمر المئات من شباب المحافظة ولفيف من السادة نواب مجلس النواب والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وتم خلال المؤتمر مناقشة سبل تيسير إجراءات إقامة المشروعات وتمويلها ومعرفة المشاكل التي تواجهها وكيفية التغلب عليها بالإضافة الى عرض كافة الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات لدعم قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بهدف تشجيع الشباب على ريادة الاعمال وإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية في الصغر توفر لهم فرص عمل وتحسن أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية.



وأعقب المؤتمر عرض بعض قصص النجاح للمشروعات المتميزة الممولة من الجهاز بمحافظة بورسعيد، حيث قام أصحاب هذه المشروعات الناجحة بعرض تجاربهم علي الشباب ومناقشتهم وتوضيح التيسيرات والخدمات التي وفرها لهم الجهاز في تمويل واقامة مشروعاتهم.

كما قام اللواء عادل الغضبان ونيفين جامع بتسليم شهادات اتمام الدورات التدريبية لريادة الاعمال والتي نفذها الجهاز للعشرات من ابناء بورسعيد بهدف دعم وتشجيع فكر العمل الحر لديهم وتدريبهم علي كيفية اقامة المشروعات الصغيرة وادارتها بنجاح.



كما تم تسليم عدد من الشيكات لعدد من الشباب الذي تقدم لجهاز تنمية المشروعات للحصول علي تمويل لمشروعاتهم الصغيرة من خلال التمويل المباشر.

وفي إطار الزيارة قام المحافظ والرئيس التنفيذي للجهاز بزيارة لمجمع الصناعات ببورسعيد والذي يضم (58) مصنعا بالإضافة لزيارة مصنع إطارات كاوتش، وهو احد المشروعات الممولة من الجهاز.

وأكدت نيفين جامع أن استراتيجية الجهاز تعمل على تشجيع إقامة المشروعات الصغيرة من خلال العديد من التيسيرات والمزايا التمويلية المتنوعة التي تناسب مختلف انواع المشروعات وكذلك الخدمات غير المالية.

جدير بالذكر أن زيارة الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات تأتى في إطار سلسلة من الزيارات التي تقوم بها لمختلف محافظات الجمهورية بهدف تفعيل الانشطة المشتركة مع السادة المحافظين والعمل على النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وفتح سبل تعاون جديدة بين الجهاز والمحافظات لخدمة المواطنين والحد من البطالة ورفع مستوى المعيشة.