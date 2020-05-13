“جهاز المشروعات” و”بنك القاهرة” يوقعان عقدين بـ 620 مليون جنيه لدعم المشروعات متناهية الصغر

وقع بنك القاهرة وجهاز تنمية المشروعات على عقدين جديدين بقيمة 620 مليون جنيه بغرض تمويل ودعم المشروعات متناهية الصغر.

حضر حفل التوقيع، كل من نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر و طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى بنك القاهرة.

قال بيان للبنك، الأربعاء، إن التعاون الجديد مع الجهاز يأتى في إطار جهود الدولة للتوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر للحد من البطالة ورفع المستوى الاقتصادي للمواطنين وخاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم وأثاره السلبية على العمالة المؤقتة وغير المستدامة ودعماً المشروعات متناهية الصغر والعمل على إبقاء تلك المشروعات والتوسع في المشروعات التي تتماشى مع الظروف الحالية وإمكانية التوسع بها.

التعاون الجديد مع جهاز المشروعات لدعم المرأة بجميع محافظات الجمهورية

أشار بنك القاهرة الى أن العقد الأول يأتى ضمن “مشروع المبادرة للتمويل متناهي الصغر ” بإجمالي تمويل من الجهاز قدره 500 مليون جنيه وذلك ضمن اتفاقية البنك الدولي لتحفيز ريادة الأعمال من أجل خلق فرص عمل.

ويتضمن التمويل المتاح الشروط التالية:

توجيه نسبة 30% من إجمالي قيمة هذا العقد لتمويل مشروعات المرأة.

توجيه نسبة 10% من إجمالي قيمة هذا العقد للمرأة فوق سن 35 سنه.

توجيه نسبة 30% من إجمالي قيمة العقد للشباب بين سن 21 -35 سنه.

ولفت بنك القاهرة الى أن العقد الثانى بقيمة 120 مليون جنيه يتم توجيهه لدعم المرأة المصرية وذلك ضمن اتفاقية الوكالة الفرنسية للتنمية بجميع محافظات الجمهورية مع إعطاء الأولوية للمحافظات الأكثر فقراً.

ويهدف المشروعين إلى تمويل مشروعات متناهية الصغر بهدف التطوير والتوسع من خلال إتاحة قروض تساعد هذه المشروعات على تغطية مصروفاتها الإدارية والتشغيلية والإستمرار والمنافسة.

وصرحت نيفين جامع بأن توقيع هذين العقد يأتي بناءا على توجيهات عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والمهندس. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء نحو زيادة المحفظة المخصصة لتمويل المشروعات متناهية الصغر والتركيز على المرأة والشباب، حيث تتيح تلك المشروعات فرص عمل دائمة ومؤقتة وتعمل على زيادة الإنتاج والدخل بما ينعكس على تحسين الحياة المعيشية لأصحاب المشروعات والعاملين فيها

أضافت ان نسبة المشروعات المخصصة للمرأة في هذين العقدين تتراوح بين 30% و100% من إجمالي التمويل، مشيرة الى أن الحد الاقصى لمبلغ القرض للعملاء النهائيين تصل الى 50 الف جنيه لبعض المشروعات.

توقعت استفادة حوالي 40 ألف مشروع متناهي الصغر بجميع محافظات الجمهورية.

وأكد طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى بنك القاهرة، على أهمية تلك الإتفاقية لما تسهم به من دور فعال فى تمويل المشروعات المتناهية الصغر وزيادة مواردها التمويلية من خلال قروض ميسرة تساعد أصحاب تلك المشروعات على الإستمرار والتوسع فى ظل الظروف الراهنة من انتشار فيروس كورونا، وتداعياته السلبية على أصحاب المشروعات والعمالة الموسمية.

أشار الى أن ذلك في إطار خطط الدوله والبنك المركزي للتوسع في تمويل تلك الأنشطة ، مشدداً على أن رؤي وسياسات بنك القاهرة تستهدف بصورة أساسية مساندة خطط الدولة لدعم المشروعات متناهية الصغر لما تمثله من أهمية بالغة نحو تحقيق التنمية المستدامة.

طارق فايد: بنك القاهرة وفر 1.3 مليون فرصة عمل من خلال دوره الرائد فى تمويل المشروعات متناهية الصغر

شدد “فايد” على دور الريادة الذى يلعبه بنك القاهرة فى مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر استنادا الى الخبرة التى تمتد لأكثر من 19 عاماً ساهمت فى توفير نحو 1,300 مليون فرصة عمل ومشروع إنتاجى مستدام يخدم مختلف الشرائح ومن أبرزها الشباب والمرأة المعيلة ، كما تم منح قروض لعدد 500 ألف عميل خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

ويأتى تميز البنك فى هذا المجال بحكم الإنتشار الجغرافى خاصة فى محافظات الصعيد والتى تستحوذ على 53% من عدد العملاء، كما تستحوذ المرأة على 35% من إجمالى عدد العملاء و40 % للشباب.

ويتبنى بنك القاهرة استراتيجية خلال الفترة الحالية لإطلاق حلول وخدمات مصرفية تكنولوجية مبتكرة لعملاء المشروعات متناهية الصغر، والتى تساهم فى توفير الوقت والجهد، من خلال ميكنة التمويل متناهي الصغر، إلى جانب إطلاق خدمة قبول المدفوعات الإلكترونية على محفظة الهاتف المحمول من خلال رمز الاستجابة السريع QR Code” مع توفير خاصية تحصيل الأقساط عن طريق محفظة الهاتف المحمول.

2.7 مليار جنيه إجمالى العقود المبرمة بين بنك القاهرة وجهاز المشروعات منذ عام 2012

ومن الجدير بالذكر أن العقود المبرمة بين بنك القاهرة والجهاز بدأت منذ عام 2012 وحتى الآن تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 2,7 مليار جنيه تم استخدامها كقروض دوارة وتم من خلالها تمويل حوالي 570 ألف مشروع متناهي الصغر بمبلغ 7.7 مليار جنيه وذلك من خلال فروع البنك المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.