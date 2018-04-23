جهاز المشروعات والبنك الأوروبى يحتفلان بتخريج دفعة جديدة من سيدات الأعمال

أحمد الدسوقىقالت نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن دعم وتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا يعتبر حاليا أحد أهم محاور الاستراتيجية المؤسسية لجهاز تنمية المشروعات.واشارت الى اننا نسعى لتدريبهن وتأهيلهن لإدارة مشروعات صغيرة توفر لهن ولغيرهم فرص عمل

أحمد الدسوقى

قالت نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن دعم وتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا يعتبر حاليا أحد أهم محاور الاستراتيجية المؤسسية لجهاز تنمية المشروعات.

واشارت الى اننا نسعى لتدريبهن وتأهيلهن لإدارة مشروعات صغيرة توفر لهن ولغيرهم فرص عمل مستقرة ودخل مالي جيد يساهم في رفع مستواهن المعيشي، فضلا عن المساهمة في التنمية الاقتصادية للدولة.

جاء ذلك فى إطار الاحتفالية الختامية للبرنامج التدريبى “استراتيجيات التسويق الالكترونى” الذى تم تنفيذه من خلال الجهاز بالقاهرة لعدد 25 سيدة، ويهدف الى رفع الوعى بأهمية مفهوم التسويق الالكترونى وجوانبه المختلفة وأدوات التسويق المتاحة عبر الانترنت كأساس لأى أنشطة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

واضافت أن مشروع “دعم سيدات الاعمال” هو احد مشروعات برنامج خدمات الأعمال الاستشارية التى ينفذها الجهاز بالتعاون مع البنك الاروبى لإعادة الاعمار والتنمية، والذى يهدف إلى تعزيز ودعم مفهوم ريادة الأعمال للمراة فى مصر من اجل دعم التنمية الإقتصادية.

وتابعت :”يعمل البرنامج على عدة محاور تتضمن دعم رائدات الأعمال فى الحصول على خدمات تنمية أعمال غير تمويلية، فضلا عن الوصول إلى جهات التمويل المختلفة وكذلك تزويد رائدات الأعمال بفرص اكبر للتشبيك بين المشروعات”.

واشارت الى أن هذا البرنامج يأتى في اطار توجيهات المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس ادارة الجهاز بالاهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التى تنفذها المرأة والتوسع في تمويلها وتأهيل السيدات لريادة الأعمال وإتاحة فرص عمل لهن من خلال هذا القطاع الاقتصادى المهم.

وقد تضمن البرنامج التدريبى موضوعات وتطبيقات عملية مع توضيح مزايا وعيوب التسويق عبر البريد الإلكترونى وكيفية وضع خطط التسويق عبر الانترنت.