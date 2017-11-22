جهاز المشروعات: مستعدون لتمويل أفكار شباب المخترعين

أحمد الدسوقى قالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إن الجهاز يولى اهتماماً كبيراً بمشروعات ريادة الأعمال منذ نشأته، كونها أهم محددات النمو الاقتصادى، وإحدى محاور إستراتيجية الجهاز التى تتماشى مع توجيهات الدولة. وأكدت خلال كلمتها الافتتاحية، بمعرض القاهرة الدولى الرابع للابتكار، ا

أحمد الدسوقى

قالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إن الجهاز يولى اهتماماً كبيراً بمشروعات ريادة الأعمال منذ نشأته، كونها أهم محددات النمو الاقتصادى، وإحدى محاور إستراتيجية الجهاز التى تتماشى مع توجيهات الدولة.

وأكدت خلال كلمتها الافتتاحية، بمعرض القاهرة الدولى الرابع للابتكار، الذي تنظمه أكاديمية البحث العلمى، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، أن الجهاز سيكون المظلة التنفيذية لأى فكرة أو مبادرة أو اختراع يكون له مردود على أرض الواقع.

وأشارت إلى أن الجهاز على أتم استعداد لتلقى أي أفكار لشباب المخترعين ومساعدتهم من خلال الخدمات المالية وغير المالية، التي يقدمها لتحويلها إلى مشروعات فاعلة ومؤثرة.

يشارك الجهاز كأحد الرعاة الرئيسيين للمعرض، الذي يقام بصالة الجهاز بأرض المعارض في الفترة من 22 الى 23 نوفمبر 2017، ويهدف إلى عرض ابتكارات شباب المخترعين المصريين، وعقد ندوات تثقيفية لتشجيع الشباب على الابتكار والاهتمام بتفعيل التكنولوجيا في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

ولفتت إلى أنه يشارك بجناح يعرض فيه الأنشطة والخدمات التى يقدمها لدعم وتنمية مجال ريادة الأعمال، وتشجيع فكر العمل الحر وروح الابتكار والإبداع لدى الشباب وتمكينهم من إقامة مشروعات خاصة بهم ذات مردود اقتصادي لهم وللمجتمع، وتعزز من نمو الاقتصاد الوطنى، بالتعاون مع العديد من المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدنى والجامعات ومراكز الشباب.

وقالت إن الجهاز أطلق في أغسطس 2017 مبادرة، تحت رعاية المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، لتدريب 10 آلاف شاب وفتاة، خلال عام علي ريادة الأعمال وكيفية إنشاء وإدارة مشروع ناجح، بمشاركة منظمة العمل الدولية، وتدريب 2250 شخصًا، منهم 1950 على كيفية تبدأ مشروعك، و300 على كيفية توليد فكرة المشروع.

وأشارت إلى أنه تم تنفيذ العديد من البرامج التدريبية التى تهدف الى إكساب المهارات الإدارية، ورفع القدرات وتأهيل للمقبلين على إقامة مشروعات جديدة أو لتطوير وتحسين مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر قائمة بالفعل.

