جهاز المشروعات الصغيرة يتفاوض لتسويق شهادة أمان

أحمد الدسوقى وسيد بدريجرى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، مفاوضات مكثفة مع بنوك «الأهلى، مصر، القاهرة، الزراعى المصرى» للمشاركة فى تسويق شهادة أمان المصريين لعملائه من الشركات والأفراد.تبدأ فئة الشهادة التى صدرت رسيما قبل نحو اسبوعين، من 500 جنيه ومضاعفاتها ح

أحمد الدسوقى وسيد بدر

يجرى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، مفاوضات مكثفة مع بنوك «الأهلى، مصر، القاهرة، الزراعى المصرى» للمشاركة فى تسويق شهادة أمان المصريين لعملائه من الشركات والأفراد.

تبدأ فئة الشهادة التى صدرت رسيما قبل نحو اسبوعين، من 500 جنيه ومضاعفاتها حتى 2500 جنيه بحد أقصى للشخص الواحد، تدفع مرة واحدة، وتصل مدتها إلى 3 سنوات، تُجدد تلقائيا مرتين، وتمنح فائدة سنوية ثابتة %16، تصرف فى نهاية مدة الشهادة، بعد خصم الأقساط التأمينية المسددة شهريًّا، وتوفر تغطية تأمينية فى حالات الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، سواء فى شكل تعويض أو معاش شهرى لمدة 5 سنوات أو 10 سنوات.

قالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى للجهاز فى تصريحات لـ»المال»، على هامش توقيع عقد بقيمة 400 مليون جنيه مع البنك الأهلى للمشروعات الصغيرة أمس، إن الجهاز يخطط للترويج للشهادة مع إمكانية تقسيط قيمتها، مشيرة الى أن العاملين بقطاع المشروعات متناهية الصغر والقطاع غير الرسمى هما الأكثر احتياجًا لها.

وتتجه البنوك المصدرة للشهادة لعقد اتفاقيات جماعية مع عدد واسع من الشركات لتعزيز مبيعاتها من الشهادة الجديدة، وسجل حجم المبيعات بالبنوك الأربعة نحو 361.5 ألف وثيقة بقيمة تجاوزت 600 مليون جنيه.

قال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن حصيلة الشهادة بمصرفه حتى الآن تقدر بنحو 27 مليون جنيه لنحو 17 ألف عميل، مشيرًا إلى أن مصرفه يدرس حاليًا نحو 500 ألف طلب جديد لصالح شركات عاملة فى قطاعات البترول والكهرباء والمقاولات. وأشار إلى تشكيل فرق عمل مدربة لطرق أبواب الشركات بهدف تعزيز مبيعات الشهادة. وفيما يتعلق ببنك القاهرة قال طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة، إن مصرفه باع حتى أمس 7500 شهادة بقيمة 10 ملايين جنيه، مؤكدًا لـ «المال» أن البنك يعمل حاليًا على إتمام عدد من الاتفاقيات مع بعض الشركات سيتم الإفصاح عنها قريبًا.