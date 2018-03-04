جهاز المشروعات الصغيرة: استحدثنا برنامجًا لتمويل مقاولى الباطن.. ولم يتقدم سوى 20

رضوى عبد الرازققالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الجهاز استحدث العام الماضى برامج متعددة لتمويل المقاولين وخاصة الصغار كما استحدثت الية لتمويل مقاولى الباطن وهى الفئة التى اجحمت العديد من المؤسسات عن تمويلها فى السنوات الماضية.وأشارت على



رضوى عبد الرازق

قالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الجهاز استحدث العام الماضى برامج متعددة لتمويل المقاولين وخاصة الصغار كما استحدثت الية لتمويل مقاولى الباطن وهى الفئة التى اجحمت العديد من المؤسسات عن تمويلها فى السنوات الماضية.

وأشارت على هامش ملتقى بناة مصر، إلى أن الجهاز مول خلال العام الماضى عبر برنامج تمويل مقاولى الباطن 20 مقاولا فقط، وهو عدد لايرتقى للمستهدف من الجهاز، خاصة فى ظل المشروعات الكبرى المطروحة حاليا.

وأضافت أن الجهاز وضع شروطا ميسرة لتمويل مقاولى الباطن تتمثل فى خطاب من الاتحاد بفئة المقاول وسابقة الخبرة للمقاول والمشروعات التى قام بتنفيذها وصورة من أمر الإسناد للمشروعات الجارى تنفيذها.

ولفتت إلى أن الجهاز لديه 33 فرعاً على مستوى الجمهورية ويتم استقبال كل الراغبين فى التمويل.

وأضافت أن الجهاز ضخ خلال العام الماضى تمويلات بقيمة 5.3 مليار جنيه استحوذت المشروعات الخدمية على 48 % منها ويرغب الجهاز فى تمويل مشروعات المقاولات كونها أحد أهم الأنشطة المنتجة.