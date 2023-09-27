جهاز القرى السياحية بالساحل الشمالي يطرح 3 مناقصات للصرف الصحي ومياه الشرب

حدد جهاز القرى السياحية بالساحل الشمالي، أكتوبر المقبل موعدا لفض المظاريف الفنية والمالية لعدد من المشروعات التي طرحها مؤخرا، والتي تشمل أعمال تشغيل وصيانة وتأمين بيارات الصرف وخطوط الطرد لها وشبكات وخطوط وانحدار الصرف الصحي، بالاضافة الى مشروع أعمال تشغيل وصيانة وتأمين محطات معالجة مياه الصرف الصحي المدمجة وروافع وخرانات المياه المعالجة، وتشغيل وصيانة وتأمين منظومة مياه الشرب بملحقاتها.

وأكد جهاز القرى السياحية، عبر كراسة الشروط التي اطلعت عليها ” المال ” أن تلك المشروعات تأتي في ضؤ استعدادت الجهاز لموسم الشتاء المقبل، كما أشار إلى أن مركز مارينا العلمين يقع بين الكيلو 96 – 106 بطريق الاسكندرية مطروح بالساحل الشمالي الغربي، ونظرا لتبيعة أصول محطات وشبكات وخطوط مياه الشرب والصرف الصحي للمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فقد تم طرح تلك المناقصات الثلاثة ليتم تشغيل وصيانة البيارات لمدة عامين ( 24 شهرا ) من تاريخ الترسية.

كما نصت كراسة الشروط على ان المشروع يخضع للقانون رقم 182 لسنة 2018 ، وكذا ضرورة الالتزام بتقديم شهادة بنسبة المكون الصناعي المصري صادرة من اتحاد الصناعات المصرية بعد اعتمادها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية عند تنفيذ المكون الصناعي المصري المقررة في العقد.

ومن المقرر عقد جلسة الاستفسارات يوم 9 أكتوبر المقبل على ان تكون جلسة فض المظاريف يوم 23 أكتوبر المقبل أيضا بمصر الجهاز.

واشترط الجهاو ألا تقل نسبة المكون الصناعي بالمشروع عن 40% من قيمة اجمالي العقد، وبتأمين للعطاء قدره 150 ألف جنيه للمشروع الأول، وتأمين ابتدائي بقيمة 120000 جنيه لكل من المناقصة الثانية والثالثة، وذلك على حدة، على أن يتم استكمال التأمين بنسبة 5% من قيمة العطاء في حالة الفوز بالمناقصة كتأمين نهائي لكل من المناقصات على حدة.

كما تم النص على أنه يتم الحصول على مدة ضمان ثلاثة أشهر بعد انتهاء أعمال العقد وتسليم الاعمال للشركة الراسي عليها التشغيل والصيانة بعد الطرح لمدة أخرى مع عدم الاخلال بمدة الضمان المنصوص عليها في القانوني المدني، كما أنه اذا تأخر المتعاقد أثناء تنفيذ العقد عن الميعاد المحدد بالجدول الزمني أو مدة التنفيذ يتم تحصيل مقابل تأخير وفقا للنسب المنصوص عليها في المادة 48 والمواد ذات الصلة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

ويشمل المشروع تشغيل البيانات الرئيسية والفرعية لتجميع ورفع مياه الصرف الصحي وخطوط الطرد والانحدار وشبكات وغرف محابس وشنايش المطر والتي تصل الى 40 بيارة صرف صحي.

وتقوم الشركة بتدابير خطة طوارئ منظومة عمل البيارات واعتمادها ومجابهة الكوارث الطبيعية من أمطار وسيول وخلافة، بالاضافة الى الالتزام بتوفير التأمين اللازم لمكونات المشروع وعمل محضر إثبات حالة عند الاصلاح داخل المشروع لضمان التشغيل على الوجه الاكمل واعتماده من المهندس المشرف على المشروع.

كما تم طرح مشروع تشغيل وصيانة وتأمين منظومة مياه الشرب بملحقاتها بمركز مارينا العلمين السياحي لمدة 24 شهرا، والمقرر أن يتم فض المظاريف الفنية نهاية أكتوبر المقبل.

كما أن فئة التصنيف المناسبة للمناقصة الأولى هي فئة الأعمال الصيانة والتشغيل لمحطات وشبكات المياه والصرف الصحي والتحلية والرفع والمعالجة، أما فئة التصنيف المناسبة للمناقصة الثانية فهي فئة تنفيذ أعمال صيانة وتشغيل محطات وشبكات المياه والصرف الصحي والتحلية والرفع والمعالجة.