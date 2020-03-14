جهاز القاهرة الجديدة يواصل سحب مياه الأمطار من الشوارع (صور)

استمرار العمل منذ فجر يوم الخميس وحتى الآن

قال المهندس جمال طلعت، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إن جهاز القاهرة الجديدة، لا يزال يتابع أعمال شفط مياه الأمطار التي شهدتها المدينة خلال اليومين الماضيين شفط مياه الأمطار من القاهرة الجديدة

واستمر جهاز القاهرة الجديدة في أعمال شفط المياه من بعض النقاط المتبقية بطرق المدينة.

وأوضح طلعت، أن الأعمال مستمرة منذ فجر يوم الخميس حتى الآن بتوجود موظفين من الإدارات المعنية من جهاز المدينة.

يذكر أن المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قد أعلن حاله طوارئ ومنح إجازة لكل من القطاع العام والخاص؛ نظرا لسوء الأحوال الجوية.

وتسبب سوء الأحوال الجوية في كثافة مياه الأمطار خلال الأيام الماضية مما أدى إلى شلل بالحركة المرورية وقطع الخدمات من مياه وكهرباء .