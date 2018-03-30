جهاز القاهرة الجديدة يكرم الموظفين المتميزين

كرم المهندس مصطفى فهمى، رئيس جهاز القاهرة الجديدة، 9 من الموظفين المتميزين، لجهودهم و تفانيهم فى العمل، وهم : المهندسة هدى الخولى، مدير عام التخطيط والمتابعة، والمهندسة ماجدة عبدالحق، مدير عام إدارة المشتريات والمخازن، وعنتر الدمرداش، مدير عام إدارة النظافة، وهشام على، مدير إدارة الصيانة بإدارة الكهرباء، والمهندس رشوان محمد رشوان، بإدارة الزراعة، والمهندسة رشا ماهر، بإدارة التراخيص، والمحاسبة أماني سعيد، بإدارة المالية، والسيد أمل، بإدارة الحركة، والسيد منصور، بإدارة الإدارية.

كما كرم رئيس الجهاز 9 موظفين بلغوا سن المعاش، وتمنى لهم حياة سعيدة، وشكرهم على جهدهم المبذول طوال السنوات الماضية، وتم تقديم شهادات تقدير وهدايا عينية للمكرمين.

