جهاز القاهرة الجديدة يقود حملة لتنفيذ قرارات غلق وتشميع بالتجمع الأول

المهندس أمين غنيم، أن تلك الحملة سوف تتبعها عدة حملات مكثفة بشكل شبه يومى، بجانب تنظيم حملات ليلية مفاجئة على جميع الإشغالات والمخالفات الموجودة بالمدينة

قاد المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، واللواء طارق راشد نائب مدير أمن القاهرة؛ ومدير الإدارة العامة لقطاع القاهرة الجديدة، حملة مكبرة بالتجمع الأول لتنفيذ قرارات غلق وتشميع وضبط الشارع، وذلك بالتعاون مع قيادات شرطة ومباحث “التعمير”.



وأوضح المهندس أمين غنيم، أن الحملة أسفرت عن تنفيذ قرار غلق وتشميع مطعم وكافيه لعدة مخالفات، أبرزها العمل بدون رخصة تشغيل واستغلال المبنى بالكامل تجاري بالمخالفة لشروط الرخصة.

وعدم تواجد معدات الدفاع المدني، وتحويل البدروم من جراج إلى مطعم مما يعرض المبنى للخطر، واستغلال الردود “كافيه” بدون رخصة وغلق جميع الممرات مما يعيق حركة المرور ويعرض المبنى للخطر.

وأشار إلى أنه سبق إصدار قرار الغلق والتشميع، وتم أمس التنفيذ بالتعاون مع الشرطة وأمن الجهاز.

وأضاف رئيس الجهاز، أن الحملة أسفرت أيضاً عن تنفيذ 3 قرارات غلق وتشميع لـ٣ مطاعم وكافيهات أخرى، بأحد المولات، لعدم مطابقة عينات الصرف الصناعي للكود المصري.

كما تم التحفظ على عدد من “الأرجيلة” تمهيدا لإعدامها، بعد ضبطها فى عدد من المقاهى والكافيهات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأشار المهندس أمين غنيم، إلى أنه شارك فى الحملة المهندسة مروة حسين، نائب رئيس الجهاز للتجمع الأول، والعميد مهندس هشام مهدي المشرف العام على إدارة أمن المدينة، ومدير الأمن، والمهندس محمد عرفات، المشرف العام على الإدارة المركزية، بتأمين مكثف من شرطة التعمير والمباحث ومديرية امن القاهرة، بجانبه تنظيم حملات ليلية مفاجئة على جميع الإشغالات والمخالفات الموجودة بالمدينة.

وأكد المهندس أمين غنيم، أن تلك الحملة سوف تتبعها عدة حملات مكثفة بشكل شبه يومى.