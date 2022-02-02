جهاز القاهرة الجديدة يستعد لإنشاء 3 مراكز طبية فى 2022

قال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إن المدينة تتبنى خطة توسعية لطرح وإنشاء مشروعات خدمية واستثمارية، منها 3 مراكز طبية، خلال عام 2022.

وأوضح “غنيم” أنه جارٍ حاليًا إنشاء مدرسة النيل بمنطقة الياسمين بالتجمع الأول، ومدرسة النيل الدولية بمنطقة الأندلس، علاوة على بناء مركز طبي بمنطقة الهناجر، بخلاف إنشاء آخر بمنطقة غرب الجامعات، وجار استلام الموقع، فضلاً عن إنشاء مركز ثالث في أرض المعارض بالتجمع الثالث.

وتابع أنه سيتم خلال عام 2022 تنفيذ المقر الإداري الجديد لجهاز مدينة القاهرة، إضافة إلى مول تجاري بمنطقة مركز خدمات التجمع الخامس، كما يجرى حاليًا تطوير مركز شباب التجمع الخامس، علاوة على طرح تطوير مركز شباب القطامية بالتجمع الثالث.

وأضاف “غنيم” أنه تم طرح تنفيذ حضانة في منطقة الهناجر بالتجمع الخامس، وأخرى بمنطقة أرض المعارض بالتجمع الثالث، وثالثة في غرب الجامعات.

وذكر أنه سيتم تطوير مجموعة من نقاط الإسعاف، منها تطوير نقطة إسعاف التجمع الخامس، والتجمع الأول والثالث، إضافة إلى طرح إنشاء 3 نقاط إسعاف بمنطقة اللوتس فى التجمع الخامس، والتجمع الأول، والمنطقة الصناعية.

وتابع أنه سيتم العمل على إنشاء سوق تجارية بمنطقة جاردنييا بالتجمع الثالث، ورفع كفاءة أرصفة وغرف تفتيش عمارات الحى الرابع، وترميم عمارات إسكان الشباب بالتجمع الثالث.

وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، قد استعرض حصاد المشروعات التي تم تنفيذها بالقطاعات المختلفة في مدينة القاهرة الجديدة خلال 2021، مشيرًا إلى أن مدينة القاهرة الجديدة هي إحدى مدن الجيل الثالث، التي تتولى وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تنفيذها داخل إقليم محافظة القاهرة.

وفيما يتعلق بمشروعات الإسكان بالمدينة، فقد أشار إلى أنه تم وجارٍ تنفيذ 8760 وحدة سكنية باجمالي 365 عمارة بمشروع “JANNA” إضافة إلى منطقة خدمات، و17304 وحدات سكنية، 721 عمارة بمشروع سكن مصر، إلى جانب مناطق للخدمات، و13296 وحدة سكنية، بإجمالي 554 عمارة بالمرحلة الأولى و9024 وحدة سكنية، بإجمالى 376 عمارة بالمرحلة الثانية بمشروع دار مصر.

ولفت إلى أن متوسط نسبة الإنجاز للمشروعات السكنية بمدينة القاهرة الجديدة بلغ 85%، إلى جانب تسليم أكثر من 14500 وحدة سكنية لحاجزيها فى كل المشروعات.

«غنيم»: جار تنفيذ 222 عمارة بمبادرة سكن لكل المصريين بتكلفة مليارى جنيه

وأضاف “غنيم” أنه جارٍ تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بالمدينة، بإجمالي 222 عمارة تضم 5328 وحدة سكنية بمساحات 90 و120 م2 بحجم استثمارات حوالي ملياري جنيه كمحور إسكان جديد، يتم تنفيذه بإشراف جهاز المدينة، ضمن خطة الدولة بتوفير سكن ملائم لكل المصريين.

وأوضح “غنيم”، أن مشروعات المرافق بالمدينة، شملت تنفيذ بيارات شحن جوفي بعدد من الطرق والمحاور بالمدينة كحل عاجل غير تقليدي لاستيعاب الكميات المتزايدة من مياه الأمطار، وجارٍ تنفيذ خطوط الانحدار بالامتداد الشرقي والتجمع الأول كحل آجل لتطوير منظومة الصرف الصحى.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه تم الانتهاء من تطوير عدد من الحدائق لاستيعاب تجمعات مياه الأمطار، واستكمال الطريق الدائري الأوسطى، واستبدال خط التغذية قطر1400 مم من محطة 3 إلى محطة 4، واستكمال تنفيذ مرافق مشروعات سكن مصر، وJANNA ، ودار مصر 2، وخط الطرد قطر 1200مم من محطة جنوب الأكاديمية إلى محطة مركز المدينة.

وأوضح أن أعمال الصيانة والإصلاحات بمحطات وروافع الصرف الصحي شملت جميع الطلمبات والمولدات الكهربائية والكباشات العاطلة بالمحطات، وعمل حمايات لبعض المحطات التي ينخفض منسوبها عن الشارع خلال فترات الأمطار والسيول ومنها: محطة الشويفات الفرعية – محطة الحى الرابع – محطة الصناعية، بجانب تقييم الأداء للشركات القائمة بأعمال التشغيل والصيانة للروافع.