جهاز القاهرة الجديدة يسترد 10 وحدات سكنية بالتجمع الخامس

صرح المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، والقائم بأعمال رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة ، بأنه تم شن حملة مكبرة لاسترداد 10 وحدات سكنية بالحى الثالث بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة، لمخالفة تغيير النشاط من سكنى إلى تجارى بتلك الوحدات.

وقال المهندس جمال طلعت إن الحملة أسفرت عن استرداد تلك الوحدات، وإعادة الشيء إلى أصله ببناء الحوائط لعدد 20 محلاً سبق إقامتها بالمخالفة، مؤكداً استمرار الحملات بالحى حتى عودته إلى أصله، ولمنع المخالفات وللحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة.

وأشار القائم بأعمال رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة إلى أن الحملة جاءت تحت إشراف المهندسة سلوى بيومى، نائب رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة للتجمع الخامس، ومسئولى الجهاز.

وبحضور اللواء خالد عزب، مدير أمن قطاع القاهرة الجديدة، واللواء أحمد حجازى، مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة لشرطة التعمير، وبالاشتراك مع الإدارات المختصة بجهاز المدينة والأمن الوطنى.