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جهاز القاهرة الجديدة : بيع 10 محال تجارية و146 ألف جنيه أعلى سعر للمتر

فى مزاد علنى وتراوحت مساحات المحال المباعة بين 9 أمتار و16 مترًا
شريف عمر 5:03 م, الأثنين, 21 سبتمبر 20 5:03 م, الأثنين, 21 سبتمبر 20

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قال أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إنه تم بيع  10 محال تجارية بأنشطة مختلفة بالحى الثالث بالتجمع الخامس بالمدينة، في الجلسة الأولى للمزاد العلني، وبلغت القيمية البيعية للمحال المباعة 17 مليونًا و77 ألفا و420 جنيهًا.

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أن سعر بيع المتر الواحد للمحال التجارية تراوح بين 126 و146 ألف جنيه، بينما تراوحت مساحات المحال المباعة بين 9 أمتار و16 مترًا تقريبًا.

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أشار رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة إلى أنه تم طرح المحال المباعة بأنشطة ( سوبر ماركت – مكتبة – خضروات وفاكهة – عطارة – حدايد وبويات – صيانة محمول – ألبان- حلاق- دراي كلين – لحوم ودواجن – أدوات صحية – أدوات وأجهزة منزلية).

وأضاف أنه حضر جلسة المزاد ممثلون عن الجهات المختصة لتحقيق مبدأ الشفافية بين المزايدين.

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وتابع رئيس جهاز القاهرة الجديدة، أن إجمالي  المحال المطروحة بالمزاد العلنى 19 محلاً، تم المزايدة على عدد 10 محال، وجارٍ الإعداد للمزايدة على عدد 9 محال أخرى بالحى الثالث بالتجمع الخامس، للبيع بالمزاد العلني يوم الأربعاء 23/10/2020.

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بقلم شريف عمر

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