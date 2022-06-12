جهاز العلمين يفتح الباب لتشغيل موقف السرفيس العام للمدينة

أعلن جهاز مدينة العلمين فتح الباب أمام سيارات السرفيس لاكتمال مشروع موقف العلمين، وذلك بعد تصديق محافظ مطروح، حيث تم فتح الباب أمام لإضافة 10 سيارات ميكروباص حمولة 14 راكب لنقل الركاب داخل مدينة العلمين ” السرفيس الداخلي ” .

ووضع جهاز مدينة العلمين شروط التقدم التي يجب أن تتوافر في المتقدمين للمشروع ، حيث تكون الاولوية لمن هم من أبناء مركز ومدينة العلمين، أو أبناء مطروح أو مقيم بها اقامة دائمة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، كما يجب أن يحمل المتقدم رخصة مهنية سارية وصادرة من ادارة مرور مطروح، وتكون السيارة سارية.

كما اشترط جهاز مدينة العلمين أن تكون السيارة المتقدمة حديثة الموديل بحد أدنى 5 سنوات من سنة الصنع، وان يلتزم مالك السيارة بالغرض المخصص من اجله خط السير واللوحات الممنوحة وعدم جواز التصرف فيها وحظر بالبيع أو التنازل عن السيارة أو خط السير للغير من خارج نطاق مدينة العلمين، على ان يتم التقدم خلال المدة من 15 يونيه الجاري وحتى نهاية الشهر.

وحسب مصدر مسئول بجهاز مدينة العلمين فقد تم البدء خلال العام الجاري بتشغيل الموقف العام بمدينة العلمين، حيث تم البدء بالدفعة الأولى بـ10 سيارات، وتقرر زيادة عدد السيارات المخصصة لمدينة العلمين لتصل الى 20 سيارة نظرا لاحتياج المدينة ٢٠ سيارة .

وفي ديسمبر 2020 كان قد اشار المهندس أسامة عبد الغني، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، تم طرح قطعة أرض لإنشاء موقف عام في المدينة، موضحا خلال زيارة وفد نقابة الصحفيين الفرعية فى الإسكندرية للمدينة، أن هذا الموقف سيقام على مسطح 10 آلاف متر، وستنفذه إحدى الشركات الوطنية.

وكشف رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة أنه تم الانتهاء من خمسة حواجز أمواج شاطئية على ساحل المدينة حتى الآن من أصل ١٨ حاجزا للأمواج مخطط إنشائها،

وأكد عبد الغنى أن أعمال إنشاء حواجز الأمواج على ساحل المدينة تم إنشاؤها من الشرق إلى الغرب وذلك نتيجة التيارات البحرية .

يذكر أن منطقة العلمين الجديدة تقع بين محافظتي الإسكندرية ومطروح، وتستهدف الحكومة بأن تكون تلك المنطقة بها حياه طوال العام وليس في وقت الصيف فقط.

وأوضح رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة المدينة أنه سيتم إنشاء مينائين لليخوت، يكون احدهما ميناء يخوت صغيرة ، والاخر لليخوت الكبيرة ، مرجعا ذلك لاختلاف الاعماق ، متابعا نستهدف أن تكون المدينة موضوعة على خريطة سياحة اليخوت العالمية.

وأشار عبد الغنى إلى أن الأبراج الشاطئية فى المدينة تتفاوت ارتفاعاتها، حيث يبلغ أقل ارتفاع ٢٢ طابقا، وأعلى أرتفاع ٤٤ طابقا بخلاف أربعة طوابق تجارية.