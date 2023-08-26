جهاز «العلمين الجديدة» يطرح 14 محلا تجاريا وصيدلية للبيع في «سكن مصر»

أعلن جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة طرح عدد 14 محلًّا تجاريًّا وعدد (1) صيدلية، بمساحات تتراوح من 18 م2 إلى 53 م2، بالعمارتين رقم “22،36” بالحي السكني الأول بمشروع سكن مصر بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني بالشروط الآتية:

تطلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الجهاز نظير سداد مبلغ 299 جنيهًا “مائتان وتسعة وتسعون جنيهًا” لكل محل أو الصيدلية.

تعقد جلسة المزاد الساعة الثانية عشرة ظهرًا بمقر الجهاز يوم “الثلاثاء” الموافق 26/9/2023.

يتم سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ 25000، خمسة وعشرين ألف جنيه لكل محل أو الصيدلية في موعد غايته جلسة المزاد.

يتم استكمال سداد نسبة 10% + 1% مصاريف إدارية + 0.5% لصالح مجلس الأمناء من القيمة البيعية الإجمالية الراسي بها المزاد وذلك فور رسو المزاد.

5% وديعة صيانة تسدد خلال شهر وقبل التسلم.

الباقي يتم سداده بنظم تقسيط ميسرة.

يمكن للراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة في مواعيد العمل الرسمية.

يخضع المزاد لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 “قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة”.