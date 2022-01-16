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جهاز العبور يُنفذ تجربة إنشاء منطقة ألعاب أطفال بين الحي التاسع والطريق الرئيسي

تجهيز بعض قطع الأراضي المناسبة للمراحل القادمة من مناطق ألعاب الأطفال لتعميم التجربة بأحياء المدينة المختلفة
أحمد صبحي 2:23 م, الأحد, 16 يناير 22 2:23 م, الأحد, 16 يناير 22

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قال المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، إنه تم إنشاء منطقة ألعاب أطفال “kids  area” كتجربة للمرحلة الأولى بجوار “الچيم” المفتوح بالمنطقة الفاصلة بين الحي التاسع والطريق الرئيسي للمدينة.

وأشار إلى أنه تم تركيب ما يقرب من 20 لُعبة مختلفة وصب الخرسانة الجاهزة لقواعد الألعاب لزيادة العامل الأمني للأطفال مستخدمي الألعاب.

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وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم صيانة المسطح الأخضر لبعض الألعاب وتمهيد محيط الألعاب الأخرى، والتأكد من تثبيتها بشكل كافٍ لسهولة استخدامها.

وأضاف أنه سوف يتم قريبا تجهيز بعض قطع الأراضي المناسبة للمراحل القادمة من مناطق ألعاب الأطفال لتعميم التجربة بأحياء المدينة المختلفة.

ونوه رئيس الجهاز إلى أن التجربة تأتي في إطار التطوير وزيادة عوامل الجذب وإنشاء مناطق ترفيهية لتلبية رغبات سكان المدينة.

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بقلم أحمد صبحي

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