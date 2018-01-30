جهاز العبور يطرح أعمال مقاولات بتكلفة 700 مليون جنيه

رضوى عبد الرازق:يعتزم جهاز مدينة العبور، طرح مناقصات خلال فبراير المقبل، لتنفيذ أعمال مرافق من شبكات كهرباء، وتطوير المحور الغربى، باستثمارات تتخطى 700 مليون جنيه.وقال المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز مدينة العبور، إنه جار طرح عدد من المناقصات خلال الشهر المقبل، على شركات المقاولات المسجلة فى الاتح

رضوى عبد الرازق:

يعتزم جهاز مدينة العبور، طرح مناقصات خلال فبراير المقبل، لتنفيذ أعمال مرافق من شبكات كهرباء، وتطوير المحور الغربى، باستثمارات تتخطى 700 مليون جنيه.

وقال المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز مدينة العبور، إنه جار طرح عدد من المناقصات خلال الشهر المقبل، على شركات المقاولات المسجلة فى الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، وتتضمن أعمال الشبكات الكهربائية لمناطق الإسكان الاجتماعى و«سكن مصر» و«دار مصر»، مشيرا إلى أنه من المقرر طرح أعمال تنفيذ محطة صرف صحى بمنطقة التوسعات خلال أيام.

وأضاف أنه جار تنفيذ عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالمدينة، منها تخفيض منسوب المياه الأرضية بمنطقتى التبة و الحى السادس، و تدعيم شبكة الصرف الصحى، بالامتداد الشمالى والمنطقة الصناعية، وأعمال مرافق الإسكان المتوسط، و تشمل مياه و صرف ورى و طرق بالمنطقة الترفيهية.

وأوضح أنه جار تنفيذ شبكات كهرباء مركز المدينة و الإسكان القومى، والمنطقة الصناعية “ب و ج” ، و الإسكان القومى بالحى الثامن، والحى الرابع وامتداده، والحى الخامس.

ولفت إلى أن الخطة الاستثمارية للمدينة خلال العام المالى الجارى (2017 – 2018) تتخطى 2.2 مليار جنيه.

وكشف عن أنه جارى تنفيذ عدد من الوحدات السكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى، بإجمالى 28024 وحدة، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من 2968 وحدة منها، ويجرى تنفيذ 25056 وحدة أخرى، إضافة إلى الخدمات المختلفة التى يحتاجها قاطنى هذه الوحدات.