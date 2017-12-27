جهاز العبور يبيع 25 محلًا وصيدلية بسعر 33 ألفًا للمتر

رضوى عبدالرازقانتهى جهاز مدينة العبور من بيع 25 محلا تجاريا وصيدلية بالمزاد العلنى بأسعار بدأت من 7000 إلى 33 ألف جنيه للمتر.وقال المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز مدينة العبور، إن المحال تراوحت مساحتها بين 14 و74 مترا، وتقع بالحى الأول محلية 8، وإسكان الشباب 100 متر، وتشتمل على مختلف الأنشطة التى ت

رضوى عبدالرازق

انتهى جهاز مدينة العبور من بيع 25 محلا تجاريا وصيدلية بالمزاد العلنى بأسعار بدأت من 7000 إلى 33 ألف جنيه للمتر.

وقال المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز مدينة العبور، إن المحال تراوحت مساحتها بين 14 و74 مترا، وتقع بالحى الأول محلية 8، وإسكان الشباب 100 متر، وتشتمل على مختلف الأنشطة التى تتلاءم مع احتياجات المواطنين.

وأضاف أن الأسعار شهدت ارتفاعًا بما لا يقل عن %50، وذلك نتيجة تحسن مستوى الخدمات، وكذلك تنفيذ مشروعات كبرى بمدينة العبور، متوقعاً استمرار ارتفاع الأسعار خلال 2018.

ولفت عمران إلى أن تسليم وحدات إسكان اجتماعى وزيادة معدلات الإشغال والكثافة السكانية فى المدينة خلال العام الماضى أسهمت فى زيادة معدلات الإقبال على المحال والوحدات التجارية، بالنظر إلى حاجة المواطنين إلى خدمات.

وأكد أنه جارٍ تنفيذ مشروعات ترفيهية وتعليمية وصحية بالمدينة، كما سيتم خلال أيام طرح مناقصات متنوعة لتنفيذ مدارس.

وأوضح رئيس جهاز مدينة العبور، أنه تم مؤخرا طرح 7 قطع أراض استثمارية لإقامة أنشطة خدمية بواقع قطعتين لنشاط تجارى وقطعة سكنى إدارى تجارى، ومركز طبى، وبنك، وحضانة، ومركز خدمة وصيانة سيارات.

وأشار إلى أنه جارٍ دراسة احتياجات المستثمرين والمواطنين لطرح أراض جديدة تتناسب معها، وتُسهم فى تحقيق معدلات التنمية والإشغال المستهدفة للمدينة.