جهاز العبور الجديدة: مليار و100 مليون جنيه ميزانية العام المالى الحالي

وأوضح أحمد علي، أنه صدر قرار من مجلس الوزراء لانشاء كيان رسمي لتنفيذ المشروعات وتوفير الخدمات والترفيق وتغير النشاط من زراعي إلى سكني،

قال المهندس أحمد علي، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة ، إن القيمة المالية المخصصة لخطة عمل الجهاز خلال العام الجاري تبلغ مليار و100 مليون جنيه.

وتشمل الميزانية بحسب علي “مشروعات البنية التحتية ومشروعات الإسكان الاجتماعى، إلى جانب المشروعات الخدمية مثل المدارس والمستشفيات وقسم شرطة وملاعب رياضية، وغيرها”.

وأضاف رئيس الجهاز أن الأراضي الصالحة لإقامة أنشطة عقارية عليها في مدينة العبور تقدر مساحتها بنحو 58 ألف فدان منها 40 ألف فدان مملوكة لجمعيات وشركات أهلية، ونحو 13 ألف فدان خاصة لمشروعات تنفذها القوات المسلحة، و5 آلاف فدان تحت ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.س

وكشف رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أخدت تحت ولايتها 70% من أراضي المدينة، بناء على احكام دستورية بعد ما كانت تابعة لكيانات وجمعيات.

وأوضح رئيس الجهاز أن جارٍ إزالة منطقة الخاصة ينقلب القمامة وسيتم تقسيم المنطقة بين العبور والعاشر من رمضان وإبرام انشاءات وفقا للمخطط المقبل.

وأوضح أحمد علي، أنه صدر قرار من مجلس الوزراء لانشاء كيان رسمي لتنفيذ المشروعات وتوفير الخدمات والترفيق وتغير النشاط من زراعي إلى سكني، في بعض المناطق منها أرض الطلائع والتي كانت أرض زراعية وتم تحويل النشاط فيها إلى سكني مقابل دفع رسوم وعلاوات خاصة بتغيير النشاط.

وأضاف رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، أن هذه المبالغ المستحقة مقابل تغيير النشاط يتم دفعها حصة عينية للدولة، حيث حصلت الهيئة على حصة عينية تقدر ب 4600 فدان لتنفذ مشروعات إسكان عليها بعد تحويل نشاطها.