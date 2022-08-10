جهاز العبور: الانتهاء من تطوير وتوسعة المحور الغربي

قال المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، إنه تم الانتهاء من تطوير وتوسعة طريق المحور الغربي والطرق العمودية عليه، بداية من تقاطعه مع المحور الرئيسي لمدينة العبور مروراً بالحي الترفيهي إلى ميدان المهندس علاء عبد العزيز وشارع الجيش، وحتى نهايته بالمنطقة الصناعية الأولى بالقرب من سوق العبور.

وأوضح رئيس جهاز مدينة العبور، أن المحور الغربي يخدم بشكل مباشر (الحي الترفيهي – الحي التاسع – المنطقة الصناعية الأولى – جامعة بنها – الموقف الإقليمي – التأمينات – مقر النيابة الإدارية – الإسكان المتوسط ” دار مصر” – الإسكان القومي – قسم شرطة العبور ثان – الكنيسة – بيت الوطن بالحي التاسع -محطة كهرباء العبور – سوق العبور).



وأضاف الغيطي، أن طول المحور 10.2 كم وهو عبارة عن 3 حارات بكل اتجاه بعرض 10 أمتار ونصف وجزيرة وسطى بعرض 4 أمتار، حيث تم تنفيذ التخطيطات المرورية لطريق المحور الغربي لتوفير قيادة آمنة، مضيفاً أن الطرق العمودية على المحور هي ( شارع عين شمس بطول 1.5 كم – شارع التسعين بطول 2.2 كم – وصلة طريق بلبيس بطول 850 متراً ).



وأكد رئيس جهاز العبور، على الأهمية القصوى للمحور والمتمثلة في خدمة حركة النقل الثقيل بالمنطقة الصناعية، وتخفيف الأحمال على المحور الرئيسي وزيادة الربط بين طريق الإسماعيلية وبلبيس عن طريق إنشاء محاور جديدة، مضيفاً أنه تم استحداث 60 بلَّاعة مطر بطول المحور والطرق العمودية عليه حفاظاً على الثروة العقارية، ولمجابهة مياه الأمطار والتقلبات الجوية في السنوات الأخيرة، لعدم تراكمها وتلافي آثارها، مشيراً إلى أن التكلُفة الإجمالية لأعمال الطرق بلغت حوالي 136 مليون جنيه.



وقال: بالنسبة للأعمال الخاصة بالكهرباء وشبكات الإنارة، فقد تم استحداث وتوريد أعمدة إنارة بطول 10 كم بعدد 970 عامودا مزودة بكشافات ليد موفرة بقدرة 145 وات، وتم أيضا توريد وتركيب أعمده إنارة بطول ٦ كم مزودة بكشافات ليد موفرة بقدرة 70 وات، ودرجة حماية ( ip66 ) بعدد 60 عامودا، وأيضا تم توريد وتركيب 20 ولَّاعة إنارة للتحكم فى مهمات شبكة الإنارة، كما تم رفع كفاءة الأعمدة الموجودة وإحلال وتجديد الأذرع لها وتغيير كشافات الصوديوم بكشافات ليد موفرة .



وأضاف: شملت أعمال تطوير شبكة الإنارة بداية من مدخل طريق الجيش من طريق بلبيس/القاهرة الصحراوى، حيث تم تغيير أعمدة الإنارة وإحلال الأعمدة الموجودة بالجزيرة الوسطى ذات الذراعين المزودة بكشافات صوديوم قدرة 250 وات واستبدالها بأعمدة إنارة جديدة على جانبي الطريق مزودة بكشافات ليد موفرة قدرة 145 وات، وبداية من طريق الترفيهية من الطريق الرئيسي للمدينة وحتى ميدان المهندس علاء عبد العزيز، ومن مدخل الصناعية الأولى من شارع الـ90 من طريق بلبيس/القاهرة الصحراوى وحتى ميدان الفيروز واستكماله مروراً بمحطة توتال بالمنطقة الصناعية الأولى، مشيراً إلى أن التكلفة الإجمالية لأعمال شبكة الكهرباء بلغت ما يقرب من 30 مليون جنيه.



ونوه بأنه تم توجيه مسئولي الإدارات المختلفة بالجهاز بتنفيذ تكليفات وزير الإسكان، بتنفيذ خطة ترشيد لاستهلاك الطاقة والمياه، مشيرا إلى أن الجهاز كان قد بدأ بالفعل بتغيير كشافات الصوديوم، بكشافات ليد موفرة، كما تم التكليف بالمتابعة الدورية للمشروعات والإشراف الكامل على جميع الأعمال للتأكيد على تنفيذ الأعمال بالمواصفات المطلوبة، والاستمرار في زيادة معدلات الإنجاز والالتزام بجودة ومستوى الأعمال من أجل إخراج المشروعات بالمواصفات المطلوبة وطبقا للتوقيتات المحددة للانتهاء.