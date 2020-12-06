عقـــارات

جهاز العاصمة الإدارية : طرح 18 محلا تجاريا وصيدليتين للبيع في المزاد العلني

بمساحات مختلفة
خالد الأسمر 5:38 م, الأحد, 6 ديسمبر 20 5:38 م, الأحد, 6 ديسمبر 20

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قال المهندس محمد عبدالمقصود ، رئيس جهاز تنمية العاصمة الإدارية الجديدة ، إنه تم طرح 18 محلاً تجارياً وصيدليتين بمساحات تتراوح من (32م2 : 95م2)، بالسوق التجارية بالمجاورتين الأولى والثامنة بالحي السكنى R3 بالمدينة ، للبيع في المزاد العلني.

وأضاف عبد المقصود، أنه ستعقد الجلسة الأولى للمزاد لبيع 9 محال تجارية وصيدلية بالمجاورة الثامنة بالحي السكنى R3 ، يوم الثلاثاء 29/12/2020 بمقر الجهاز، وستعقد الجلسة الثانية للمزاد لبيع 9 محال وصيدلية بالمجاورة الأولى بالحي السكنى R3، يوم الأحد 7/2/2021 بمقر الجهاز.

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بقلم خالد الأسمر

بكالوريوس تجارة قسم العلوم السياسية ودبلوم علاقات سياسية دولية والتحق بالعمل في قسم العقارات بجريدة المال سبتمبر 2018 وعمل لأكثر من 10 سنوات بالصحافة

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