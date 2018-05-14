جهاز العاشر ينفذ 116 عمارة إسكان اجتماعى

المال ـ خاص:قال المهندس أحمد مصطفى، نائب رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أنه جار تنفيذ 2320 وحدة إسكان إجتماعى، بإجمالى 116 عمارة، وذلك بتكلفة تقدر بحوالى 500 مليون جنيه.وأضاف فى تصريحات لـ”المال” أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذها خلال شهر يونيو العام المقبل 2019.وأوضح أن

المال ـ خاص:

قال المهندس أحمد مصطفى، نائب رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أنه جار تنفيذ 2320 وحدة إسكان إجتماعى، بإجمالى 116 عمارة، وذلك بتكلفة تقدر بحوالى 500 مليون جنيه.

وأضاف فى تصريحات لـ”المال” أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذها خلال شهر يونيو العام المقبل 2019.

وأوضح أن الجهاز يقوم بترفيق 6 ملايين متر مربع أراضى صناعية بالمدينة، وذلك بنهاية شهر مايو المقبل، إذ تم إرسال بيان بمساحة الأراضى التى تم ترفيقها إلى هيئة التنمية الصناعية، كما انتهى الجهاز من ترفيق نسبة كبيرة من تلك الأراضى، إذ إن تكلفة تلك المرافق تقدر بحوالى نصف مليار جنيه، وقسمت تلك الأراضى إلى ثلاثة آلاف قطعة أرض.

وأضاف أن الجهاز يقوم حاليًا بترفيق 17 حيًّا جديدًا بالمدينة، إذ يشمل الترفيق عمليات فرمة طرق وروافع مياه وغيرها، مشيرًا إلى أن تكلفة ترفيق تلك الأحياء تقدر بحوالى 1.5 مليار جنيه.

وأكد مصطفى أنه من المتوقع الانتهاء من المشروع بنهاية العام المالى الحالى، إذ تقوم 11 شركة مقاولات بتنفيذ عملية الترفيق.

وأشار إلى أن ميزانية الجهاز تقدر بحوالى خمسة مليارات جنيه، إذ استحوذت أعمال المرافق على النصيب الأكبر من تلك الميزانية.

ولفت نائب رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، إلى أنه جارٍ طرح تصميمات المرحلة السادسة، والتى تضم 11 حيا بالمدينة، وذلك استعدادًا لطرحها على المقاولين للتنفيذ، ومن المتوقع أن تبلغ ترفيق تلك المرحلة حوالى مليار جنيه.