جهاز العاشر ينفذ مشروعات بقيمة 200 مليون جنيه

محمود زكيقال المهندس أحمد مصطفى، نائب رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، إن الجهاز طرح على المقاولين تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية بالمدينة والتي تتمثل في تنفيذ مدرسة تعليم أساسي، وكذلك تنفيذ وحدات صحية بالأحياء المختلفة للمدينة، بالإضافة إلى تنفيذ أسواق تجارية، مشيرًا إلى أن هناك 7 شركات مقاولات ت

محمود زكي

قال المهندس أحمد مصطفى، نائب رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، إن الجهاز طرح على المقاولين تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية بالمدينة والتي تتمثل في تنفيذ مدرسة تعليم أساسي، وكذلك تنفيذ وحدات صحية بالأحياء المختلفة للمدينة، بالإضافة إلى تنفيذ أسواق تجارية، مشيرًا إلى أن هناك 7 شركات مقاولات تقوم بتنفيذ المشروعات.

وأضاف نائب رئيس الجهاز في تصريحات لـ”المال” أن تكلفة تنفيذ تلك المشروعات بالمدينة تتجاوز حاجز 200 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه من المتوقع الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات بنهاية سبتمبر من العام المقبل.



وأشار أن الجهاز نجح في بيع 13 محل تجاري خلال شهر أغسطس الماضى، بالإضافة إلى أن الجهاز يستعد لطرح عدد من المحال التجارية الأخرى للمزايدة، وذلك خلال الشهرين المقبلين.



وأكد مصطفى أن الجهاز يستعد للبدء في تسليم 6 ملايين متر مربع أراضي صناعية بالمنطقة الجنوبية للمدينة وذلك نهاية شهر أكتوبر المقبل، مشيرًا إلى أن عدد الأمتار موزعة على 1200 قطعة أرض.



ولفت أن تكلفة ترفيق قطع الأراضي الصناعية بلغت حوالي 450 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن سعر المتر بلغ حوالي 565 جنيها، لافتا إلى أن الميزانية للمدينة تجاوزت الأربع مليارات جنيه.

وأشار أن السنة المالية الجديدة 2017/ 2018، 4.7 مليار جنيه بانخفاض 500 مليون جنيه عن العام الماضي والتي كانت تبلغ 4.2 مليار جنيه.

وأوضح أن الميزانية الجديدة تستهدف تنفيذ عمارات الإسكان الاجتماعي، بالإضافة إلى عدد من مشروعات الطرق بالمدينة وكذلك مشروعات مرافق ومساحات خضراء، إضافة إلى تنفيذ مشروعات صرف وتنفيذ المرحلة الثانية من محطة مياه الشرب بالمدينة.



ولفت إلى أن تم الانتهاء من تنفيذ 20 ألف وحدة إسكان اجتماعي من أصل 42 ألف وحدة إسكان مشيرًا إلى أن عدد شركات المقاولات التي تقوم بتنفيذ المشروع 12 شركة، بتكلفة إنشائية بلغت حوالي 4 مليارات جنيه.



وأكد أنه تم الانتهاء من تنفيذ حضّانة وسوقين تجاريتين مصغّرتين، ويجرى تنفيذ مدرسة تعليم أساسي، ووحدة صحية.