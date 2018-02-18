جهاز العاشر ينتهي من ترفيق 6 ملايين متر صناعي.. مايو المقبل

نائب رئيس الجهاز: تكلفة الترفيق تجاوزت 500 مليون جنيه محمود زكي يعتزم جهاز مدينة العاشر من رمضان إنهاء ترفيق 6 ملايين متر مربع أراضي صناعية بالمدينة، وذلك بنهاية شهر مايو المقبل؛ حيث تم إرسال بيان بمساحة الأراضي التي تم ترفيقها إلى هيئة التنمية الصناعية. وقال المهندس أحمد مصطفى نائب

نائب رئيس الجهاز: تكلفة الترفيق تجاوزت 500 مليون جنيه





محمود زكي



يعتزم جهاز مدينة العاشر من رمضان إنهاء ترفيق 6 ملايين متر مربع أراضي صناعية بالمدينة، وذلك بنهاية شهر مايو المقبل؛ حيث تم إرسال بيان بمساحة الأراضي التي تم ترفيقها إلى هيئة التنمية الصناعية.

وقال المهندس أحمد مصطفى نائب رئيس جهاز المدينة إن الجهاز انتهى من ترفيق نسبة كبيرة من تلك الأراضي، إذ إن تكلفة تلك المرافق تقدر بحوالي نصف مليار جنيه؛ حيث تم تقسيم تلك الأراضي إلى حوالي ثلاثة آلاف قطعة أرض.

وأضاف في تصريحاته لـ”المال” أن ميزانية الجهاز تقدر بحوالي خمسة مليارات جنيه؛ حيث استحوذت أعمال المرافق على قيمة نصف مليار جنيه من تلك الميزانية،

لتنفيذ أعمال مياه شرب وصرف صحي وطرق، لعدد 17 حيًا بالمرحلة الخامسة بالمدينة.

وأشار إلى أن هناك حوالي 11 شركة مقاولات مقيدة بالاتحاد تقوم بتنفيذ تلك الأعمال على أن يتم الانتهاء من تنفيذها بنهاية شهر يونيو القادم.

ولفت إلى أنه جارٍ طرح تصميمات المرحلة السادسة، والتي تضم 11 حيًا بالمدينة، استعدادًا لطرحها على المقاولين للتنفيذ، ومن المتوقع أن تبلغ ترفيق تلك

المرحلة حوالي مليار جنيه.