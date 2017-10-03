جهاز العاشر يسلم 6 آلاف وحدة إسكان اجتماعى نهاية العام

محمود زكى يستعد جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان لتسليم 6 آلاف وحدة إسكان إجتماعى بالمدينة وذلك بنهاية عام 2017 الحالى.ويقول المهندس أحمد أحمد مصطفى نائب رئيس الجهاز، إن وحدات الإسكان الاجتماعى الذى يستعد الجهاز لتسليمها نهاية 2017 تأتى ضمن مشروع 40 ألف وحدة والذى من المقرر تنفيذها خلال الف

محمود زكى



يستعد جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان لتسليم 6 آلاف وحدة إسكان إجتماعى بالمدينة وذلك بنهاية عام 2017 الحالى.

ويقول المهندس أحمد أحمد مصطفى نائب رئيس الجهاز، إن وحدات الإسكان الاجتماعى الذى يستعد الجهاز لتسليمها نهاية 2017 تأتى ضمن مشروع 40 ألف وحدة والذى من المقرر تنفيذها خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الجهاز انتهى من الأعمال الإنشائية لأكثر من 20 ألف وحدة من إجمالى الوحدات المقرر تنفيذها بالمشروع.

وأضاف فى تصريحات لـ”المال” أنه نهاية الشهر الحالى فإن الجهاز يستعد لتسليم 62 عمارة إسكان متوسط “دار مصر” وذلك من إجمالى 117 عمارة تنفذ خلال الفترة الحالية وذلك بتكلفة استثمارية تقدر بحوالى 700 مليون جنيه.

واشار رمضان، إلى أن الجهاز يستعد لتسليم 62 عمارة إسكان اجتماعى من إجمالى 117 عمارة، بنهاية أكتوبر المقبل، إذ إن تكلفة تنفيذ تلك العمارات تبلغ 700 مليون جنيه

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وأضاف أنه يستعد لطرح 6 وحدات تجارية وذلك بالمزاد العلنى بمساحات من 15 إلى 31 مترا ويقام المزاد خلال الأسبوع المقبل.



وأكد أن الجهاز يستعد للبدء فى تسليم 6 ملايين متر مربع أراضى صناعية بالمنطقة الجنوبية للمدينة وذلك نهاية شهر أكتوبر الحالى، لافتا إلى أن عدد الأمتار موزعة على 1200 قطعة أرض، وأن تكلفة ترفيق قطع الأراضى الصناعية بلغت 450 مليون جنيه، قائلا: إن سعر المتر حوالى 565 جنيها، وأن الميزانية للمدينة تجاوزت الأربع مليارات جنيه.



وأشار إلى أنه الميزانية الجديدة تستهدف تنفيذ عمارات الإسكان الاجتماعي، بالإضافة إلى عدد من مشروعات الطرق وكذلك مشروعات مرافق ومساحات خضراء، إضافة إلى تنفيذ مشروعات صرف وتنفيذ المرحلة الثانية من محطة مياه الشرب بالمدينة.



وأكد أنه تم الانتهاء من تنفيذ حضّانة وسوقين تجاريين مصغّرتين، ويجرى تنفيذ مدرسة تعليم أساسي، ووحدة صحية.



وأوضح أن الجهاز يعتزم طرح العديد من الخدمات التجارية والإدارية فى المرحلة المقبلة من محال ووحدات إدارية فى مختلف أنحاء المدينة؛ لتلبية احتياجات المواطنين، عقب ارتفاع معدلات السكن والأشغال فى المدينة، والانتهاء من تنفيذ وحدات إسكان اجتماعى وتطور حركة المرافق، ومنها مياه الشرب والصرف الصحى.