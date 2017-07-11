جهاز العاشر يستهدف مشروعات تنموية بقيمة 4.7 مليار جنيه

❏ تنفيذ المرافق الداخلية فى 5 ملايين متر مربع صناعى بتكلفة 400 مليون ❏ طرح المرحلة الثالثة من دار مصر مطلع 2018 ❏ 800 مليون جنيه تكلفة المرحلة الثانية من محطة مياه الشربرضوى عبدالرازققال عادل النجار، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، إن الجهاز يستهدف تنفيذ مشروعات تنموية، خلال العام المالى الحالى

❏ تنفيذ المرافق الداخلية فى 5 ملايين متر مربع صناعى بتكلفة 400 مليون

❏ طرح المرحلة الثالثة من دار مصر مطلع 2018

❏ 800 مليون جنيه تكلفة المرحلة الثانية من محطة مياه الشرب

رضوى عبدالرازق

قال عادل النجار، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، إن الجهاز يستهدف تنفيذ مشروعات تنموية، خلال العام المالى الحالى، من مرافق وإسكان اجتماعى ومتوسط، وفى انتظار اعتماد الخطة التى تصل إلى 4.7 مليار جنيه.

وأضاف النجار أن الجهاز بدأ أعمال تنفيذ المرافق الداخلية لـ 5 ملايين متر مربع، طرحت للبيع على المستثمرين الصناعيين فبراير الماضى، بعدد 890 قطعة بمساحات من 2000 إلى 23 ألف متر، وإسناد الأعمال إلى شركتى مقاولات، وتكلفة تنفيذ المرافق 400 مليون جنيه.

وكشف عن خطة الجهاز لطرح أعمال ترفيق قطعتين بإجمالى 4 ملايين متر مربع طرحها بنظام المطور الصناعى، بمساحة 2 مليون متر للقطعة الواحدة، منتصف العام المقبل، تبلغ تكلفة تنفيذ المرافق الرئيسية للقطعة قرابة 150 مليون جنيه، وتشمل الأعمال تنفيذ محطات، وروافع، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة تشهد طرح المزيد من الأراضى الصناعية، لتلبية الطلب الحقيقى للمستثمرين بالمنطقة.

وأشار رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، إلى أن الجهاز أرسل طلبًا إلى هيئة المجتمعات العمرانية، لضم حوالى 7000 فدان بالمنطقة الجنوبية، إلى كردون المدينة توسعات، مشيرًا إلى أن الهيئة تدرس الطلب المقدم من الجهاز.

يذكر أن المساحة الحالية الإجمالية لمدينة العاشر من رمضان، بحسب الموقع الإلكترونى لهيئة المجتمعات العمرانية، وتبلغ 94.8 ألف فدان، منها 80.4 ألف فدان كتلة عمرانية، بعد تحديث المخطط العام للمدينة، ويشمل مناطق سكنية، وخدمية، وصناعية، وسياحية، وترفيهية.

وأكد النجار أن العام المالى الحالى سيشهد طرح أعمال تنفيذ 194 عمارة سكنية بإجمالى 4656 ضمن المرحلة الثالثة بمشروع الإسكان المتوسط “دار مصر”، ومن المتوقع طرح مناقصاتها مطلع 2018، وتم الانتهاء من تخطيط أراضى المرحلة، وتقع بمنطقة الخدمات الإقليمية.

وأضاف أن معدلات الإنجاز بالمرحلة الأولى من المشروع وصلت إلى %80 وتضم 118 عمارة بإجمالى 2832 وحدة، وتقع بمنطقتى (المجاورة 56 موقع رقم 2، والمجاورة 65 موقع رقم 1) وتم إنهاء 13 عمارة، ومن المقرر بدء التسليم الشهر المقبل، كما تم إنجاز %55 من أعمال تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع، وتشمل 75 عمارة بإجمالى 1800 وحدة بمناطق (شرق منطقة المال والأعمال موقع 1، وغرب المال والأعمال موقع 2، والمجاورة 65 موقع 3).

وأوضح النجار أنه من المقرر البدء خلال أيام فى تنفيذ مستشفى التأمين الصحى بطاقة استيعابية 300 سرير، وبتكلفة إنشائية حوالى 160 مليون جنيه.

ولفت إلى أنه جارٍ إسناد أعمال تنفيذ الطرق الرئيسية والفرعية لإحياء المرحلة الخامسة من الحى 17 إلى 25، ويتم تنفيذ باقى المرافق الرئيسية لتلك الأحياء تباعًا.

وذكر أنه يتم تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى بالمدينة وفقا للخطة المحددة، ويجرى تنفيذ وطرح 41260 وحدة (2063 عمارة)، بمساحة 1183 فدانًا، بتكلفة مليار جنيه، منها 23920 وحدة (1196 عمارة) بالمرحلة الأولى، وبلغت نسبة تنفيذها %93، و14580 وحدة (729 عمارة) بالمرحلة الثانية، وبلغت نسبة تنفيذها %25، ويجرى طرح 2760 وحدة (138 عمارة) بالمرحلة الثالثة، موضحًا أنه تم تسليم 8066 وحدة حتى الآن من إجمالى 15771 وحدة تم تخصيصها بالمدينة، ويجرى التسليم تباعًا.

وتابع: أنه يتم تنفيذ المشروعات الخدمية للمشروع بالتوازى مع تنفيذ الوحدات السكنية، لتحقيق الهدف التنموى للمشروع، وخلق مجتمع عمرانى متكامل، ويجرى تنفيذ وطرح 24 مدرسة، و14 حضانة، و10 وحدات صحية ومراكز طبية، و38 سوقًا تجارية، وناديين، وملعب ثلاثى.

وأضاف النجار أنه تم بدء تنفيذ المرحلة الثانية من محطة مياه العاشر، والتى تم تشغيل المرحلة الأولى منها وافتتاحها من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مايو الماضى، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمرحلة الأولى 600 ألف متر مكعب يوميًّا والتكلفة الإجمالية للمحطة 2.5 مليار جنيه، فيما تبلغ الطاقة الإنتاجية اليومية للمرحلة الثانية 600 ألف متر مكعب، وتم إسناد الأعمال إلى شركة المقاولون العرب، وتبلغ التكلفة التقديرية للمرحلة 800 مليون جنيه.

يشار إلى أن المحطة تخدم: العاشر من رمضان، وبدر، والشروق، وخليج السويس، وإنشاءات العاصمة الإدارية، ويتكون المشروع من (مأخذ، ورافع، وخطوط ناقلة، ومحطة).

ويتم حاليًّا تنفيذ عدد من المشروعات التنموية فى المدينة، وهى كوبرى مشاة على طريق مصر الإسماعيلية أمام الهايبر، و2 كوبرى دوران للخلف على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى، بتكلفة إجمالية حوالى 61 مليون جنيه، بإشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على التنفيذ، وبتمويل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لخدمة المدينة، وأعمال التطوير الجزئى على طريق بلبيس العاشر بداية من الكوبرى العلوى (ك52) حتى مدخل محطة تنقية المياه بالعاشر بالاتجاهين، بقيمة تقديرية 9 ملايين جنيه، ويجرى تنسيق الموقع ورفع كفاءة الطرق والأرصفة والمرافق والزراعة لكل المجاورات بالمرحلة الأولى من مجاورة 1 حتى مجاورة 34 بتكلفة 400 مليون جنيه تقريبًا، ويجرى العمل حاليًّا بالمجاورات (4، 6، 8 ،19، 23) ومنطقة الأردنية، وباقى المجاورات يتم العمل بها تباعًا، ويجرى تنفيذ أعمال الطرق والميادين والتقاطعات بالطرق الرئيسية والإشارات المرورية، بقيمة تعاقدية 19 مليون جنيه، وتم تنفيذ دورانين أسفل كوبرى 56، ويجرى تنفيذ دوران أسفل كوبرى 51 لتخفيف الزحام المرورى بالميادين، ويجرى طرح الأعمال الاستشارية لإعادة تأهيل وتطوير وتوسعة وتجميل طريق بلبيس العاشر من رمضان من خلال إنشاء كبارى وأنفاق من طريق (مصر السويس الروبيكى) حتى مدخل مدينة بلبيس، وطرح تجميل وإعادة تأهيل طريق مصر الإسماعيلية، وزراعة الجانبين بين كوبرى 51، وكوبرى 56 بالتنسيق مع الشركة الوطنية للطرق والكبارى التابعة للقوات المسلحة.

ويجرى تنفيذ محطة أتوبيس إقليمية، بمساحة 16.2 فدان، بقيمة 52 مليون جنيه، وتتكون من (صالة الوصول والمغادرة – مبنى إدارى – مبنى تجارى (محلات) – 2 كافتيريا – مبنى خدمات (صيانة) – غرف أمن – مسجد – مظلات الأتوبيسات والميكروباصات)، ونادٍ بالمحور الغربى للخدمات بالمرحلة الثالثة لخدمة الإسكان الاجتماعى بالحيين (9، 10)، ومنطقتى ابنى بيتك بالحيين (10، 14)، وعمارات المشروع القومى بالحى العاشر، بمساحة 16 فدانًا، بقيمة 54 مليون جنيه، وتنفيذ مركز شباب بالمحور الشرقى للخدمات بالمرحلة الرابعة لخدمة الإسكان الاجتماعى بالحيين (15، 16)، ومنطقة ابنى بيتك بالحى 12، بمساحة 17 فدانًا، بقيمة 53 مليون جنيه.

كما يجرى إعادة تأهيل شبكات المياه والصرف الصحى بالمناطق الصناعية، تنفيذ مشروع تأهيل شبكات المياه والصرف الصحى، بقيمة تعاقدية 107 ملايين جنيه، ومشروع تأهيل الأعمال الكهروميكانيكية والمدنية للمحطات والروافع (الأعمال العاجلة)، بقيمة تعاقدية 203 ملايين جنيه، وفى مجال الكهرباء يجرى تنفيذ شبكات كهرباء وموزعات المناطق الصناعية (A4`-A4) بقيمة 92 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء منها خلال 6 أشهر، ويجرى تنفيذ شبكات كهرباء وموزعات المنطقة الصناعية A5، بقيمة 59 مليون جنيه.