جهاز «العاشر من رمضان» يطرح 10 أحواش زراعية للبيع بالمزاد العلني

قال بيان لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه بالإشارة إلى الإعلان المنشور بتاريخ 1-6-2023 بشأن طرح عدد 10 أحواش زراعية بمدينة العاشر من رمضان للبيع بالمزاد العلني، فإنه تقرر إدخال بعض التعديلات على الإعلان.

وأضاف إنه يسر جهاز مدينة العاشر من رمضان أن يعلن عن طرح 10 أحواش زراعية بالغابات “الأولى – الثالثة – شمال الغابة الخامسة” بمساحات تتراوح من 5 أفدنة إلى 11 فدانا بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني.

بالشروط الآتية:

تطلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر جهاز المدينة نظير سداد مبلغ 399 جنيها” ثلاثمائة وتسعة وتسعون جنيه” لكل حوش.

تعقد جلسة المزاد الساعة الثانية عشرة ظهرا بمقر الجهاز يوم الإثنين الموافق 24-7-2023.

يتم سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ 200000 “مائتي ألف جنيه” لكل حوش في موعد غايته جلسة المزاد.

يتم استكمال سداد نسبة 25%+ 1% مصتريف إدارية + 0.5% لصالح مجلس الأمناء” من القيمة البيعية الإجمالية الراسي بها المزاد ولك فور رسو المزاد.

الباقي 75% يتم سداده بإحدى الطريقتين التاليتين:

استكمال سداد القيمة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة شهور من تاريخ رسو المزاد على أن يتم خصم نسبة 5% من القيمة البيعية الإجمالية لقطعة الأرض في حالة السداد الفوري خلال تلك الفترة.

سداد باقي القيمة البيعية على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة ثلاثة أيام أو خمسة أو سبعة سنوات من تاريخ رسو المزاد مضافا إليها عائد يعادل الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت السداد بالإضافة إلى 2% طبقا لمنشور وزارة المالية و 0.5% مصاريف تحصيل ويستحق القسط الأول+ الفائدة في نهاية الثلاثة شهور الأولى من تاريخ رسو المزاد مع قيام العميل بتحرير شيكات أجلة بقيمة الأقساط والفوائد بأسم الجهاز قبل الاستلام.

يمكن للسادة الراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة في مواعيد العمل الرسمية.

يخضع المزاد لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.