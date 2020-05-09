عقـــارات

جهاز العاشر من رمضان: جار استكمال أعمال المرافق لأراضي الإسكان الاجتماعي

بالحي السكني الـ 15
محمود زكي 6:34 م, السبت, 9 مايو 20 6:34 م, السبت, 9 مايو 20

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صرح المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز خليج السويس، بأنه جار استكمال تنفيذ أعمال المرافق بقطع أراضي الإسكان الاجتماعي بالحي السكني الـ 15 بمدينة العاشر من رمضان.

وأضاف أنه يجري حاليا تنفيذ اعمال الطرق من طبقتي “السن – الأسفلت” بالحى السكني الـ15 وربطه بالطرق الرئيسية بالمدينة، تنفيذا للخطة التى يتبعها جهاز المدينة لسرعة الانتهاء من كافة أعمال المرافق بمناطق أراضى الإسكان الاجتماعى، وفى إطار تسليم قطع الأراضى للفائزين بها في التوقيتات المحددة.

وتابع، رئيس الجهاز أن ذلك يأتي في ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة دفع العمل بكافة المشروعات، ولا سيما مشروعات الإسكان والبنية الأساسية بالمدن الجديدة، مع اتخاذ كافة إجراءات الوقاية لحماية العاملين بتلك المشروعات من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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بقلم محمود زكي

كاتب صحافي متخصص في الشئون العقارية عمل في جريدة المال مطلع عام 2016، سبق له العمل في عدد من الصحف والمواقع المصرية

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