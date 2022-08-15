«جهاز العاشر»: «كمبوند» المجاورة «26» بداية قوية لدخول «الكبار» للمدينة

قال المهندس أحمد عمران رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان إنها تشهد حاليا تنفيذ مشروعات الربع الأخير من موازنة (2021/2022) بقيمة مليارى جنيه، مؤكدا أنه تم تحقيق %105 من إجمالى الموازنة.

وأضاف – فى تصريحات لـ«المال» – أنه جار تجهيز مشروعات الخطة الاستثمارية المقبلة (2022/ 2023) لطرحها، وهو ما سيعود بالنفع على المدينة لاستكمال جميع الخدمات التى يحتاجها السكان وكذلك المنطقة الصناعية .

وأكد أنه تم الانتهاء من %95 من اختبارات محطتى الكهرباء 11، 12 التى تغذى المنطقة الصناعية، وهو ما يضمن تقديم مزيد من الخدمات لأصحاب المشروعات فى المنطقة الصناعية.

وحول المشروعات التى طرحها الجهاز خلال الفترة الأخيرة قال «عمران»:« طرحنا مشروعين بالإسكان الاجتماعى «المرحلة الخامسة»، وكذلك إحلال وتجديد شبكات وأعمدة الإنارة بالأحياء القديمة والطرق الرئيسية والفرعية.

وأضاف أننا لا ندخر جهدا فى تطوير ورفع كفاءة جميع المناطق المختلفة بالمدينة، ونعمل فى عملية التطوير وفق خطة موضوعة ومدروسة جيدا، مشيرا إلى أن جميع المناطق ستخضع للتطوير وإعادة التأهيل وفقا لما تشهده المدينة من توسعات وإصلاحات على جميع المستويات.

أحمد عمران رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان

وأكد أنه ولأول مرة فى مدينة العاشر يتم طرح إنشاء مجتمع عمرانى فاخر «كمبوند» فى المجاورة 26، موضحا أن هذه الخطوة ستكون البداية القوية أمام المطورين العقاريين الكبار، فى ظل ما تشهده المدينة من تطورات.

وأشار إلى أن الجهاز انتهى من الأعمال الإنشائية والتشطيب قسم شرطة «رابع» الواقع فى المنطقة الصناعية على مساحة 8450م2 بتكلفة تقديرية بلغت 59 مليون جنيه، ويتم التنسيق مع وزارة الداخلية تمهيدا لتشغيله.

واستكمل:« كما نعمل على تنفيذ جميع الخدمات بمناطق الإسكان الاجتماعى من حضانات وأسواق تجارية ووحدات صحية ومراكز شرطية، لتوفير الراحة للسكان، مشيرا إلى أنه جار طرح الخدمات الخاصة بمحور «سكن لكل المصريين» كذلك حصر قطع الأراضى السكنية الشاغرة وإرسالها لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة».

وتابع :« كذلك نعمل على تنفيذ مشروع طريق بلبيس – العاشر من رمضان بطول 22 كم بقيمة إسناد بلغت 159 مليون جنيه، ووصلت نسب التنفيذ فيه لأكثر من %35 بعد أن أنهينا 8 كيلو منه، وجار تركيب الأعمدة الكهربائية وعمل الطبقة الأسفلتية».

وأشار إلى أنه يتم العمل فى الوقت الحالى على تجهيز طرح مساحات كبيرة بنشاط مخازن منها قطعة بلغت مساحتها 40 ألف م2 والتى شهدت منافسة قوية بين عدد من الشركات.

وأكد طرح محطة رفع الصرف الصناعى رقم 4 بقدرة 150000م3/ يوم كمرحلة عاجلة لمعالجة الصرف الصناعى لخدمة المناطق الصناعية جنوب المدينة ومنطقة المطورين الجنوبية، علاوة على أنها ستقوم بمعالجة الصرف الصناعى لمدينة بدر والعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد استمرار البت لإسناد أعمال 298 عمارة سكنية بمساحات 90 م2 للوحدة، وكذلك إسناد أعمال تنفيذ 16 عمارة بمساحات 75 م2 للوحدة.

و تم إنشاء مدينة العاشر من رمضان بموجب القرار الجمهورى رقم 249 لسنة 1977 والمعدل بالقرار الجمهورى رقم 567 لسنة 1980م، وتقع المدينة على طريق القاهرة / الإسماعيلية الصحراوى الكيلو 49,3 من القاهرة.

وتبلغ المساحة الإجمالية للمدينة 94,8 ألف فدان منها 80 ألف كتلة عمرانية بعد تحديث المخطط العام للمدينة (مناطق سكنية – خدمية – صناعية – سياحية وترفيهية).