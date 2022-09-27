جهاز العاشر: تشغيل محطة محولات كهرباء و13 منفذا لذوي الهمم

صرح المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بأنه تم تشغيل محطة محولات كهرباء S11 جهد ٦٦ .ك .ف طبقا للخطة الزمنية المعدة، مشيراً إلى أن المحطة تخدم سكان الأحياء من الـ26 حتى الحى الـ33 وجارٍ ربط الشبكات بالمناطق المقرر تغذيتها بتكلفة إجمالية ١٣٩ مليون جنيه.

وأضاف رئيس جهاز العاشر من رمضان، أن المحطة بها ٣ محولات قدرة ٤٠ ميجا فولت أمبير لكل محول بقدرة إجمالية ١٢٠ ميجا فولت أمبير، مما يسهم في تغذية المناطق الحديثة بالمدينة، وانتظام التيار الكهربائي وتخفيف الأحمال عن المحطات الأخرى.

وأكد المهندس أحمد عمران، حرص جهاز المدينة على إنجاز خُطة الدولة الشاملة والعمل على قدم وساق للانتهاء من تنفيذ المشروعات فى التوقيتات المحددة.

وفي سياق متصل صرح المهندس أحمد عمران، بأنه تم عقد جلسة القرعة العلنية بمقر الجهاز لتخصيص مقابل انتفاع لـ13 منفذا ” كشك ” للحالات الإنسانية بأماكن متفرقة بالمدينة، وذلك بحضور مسئولي الجهاز وعضو مجلس النواب وممثلي الهيئة وممثلي مجلس الأمناء وجمعية المستثمرين ومندوب الشئون الاجتماعية بالعاشر من رمضان لتحقيق مبدأ الشفافية .

وأكد المهندس أحمد عمران، أن ذلك يأتي في إطار الجهود المبذولة من الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين، لا سيما المواطنين من ذوي الهمم .