جهاز الصالحية الجديدة يستكمل تنفيذ مرافق المنطقة الجنوبية

سحر نصرقال المهندس رمضان خيري، رئيس جهاز مدينة الصالحية الجديد، إنه جار استكمال تنفيذ مرافق المنطقة الجنوبية بالمدينة، منطقة الجامعة، من مياه وصرف صحى وكهرباء، بتكلفة 35 مليون جنيه للمياه والصرف الصحى و10 ملايين للكهرباء، ووصلت نسبة الإنجاز إلى %15 .وأوضح خيرى أنه جار رفع كفاءة طرق



سحر نصر

قال المهندس رمضان خيري، رئيس جهاز مدينة الصالحية الجديد، إنه جار استكمال تنفيذ مرافق المنطقة الجنوبية بالمدينة، منطقة الجامعة، من مياه وصرف صحى وكهرباء، بتكلفة 35 مليون جنيه للمياه والصرف الصحى و10 ملايين للكهرباء، ووصلت نسبة الإنجاز إلى %15 .

وأوضح خيرى أنه جار رفع كفاءة طرق المنطقة السكنية وعمل طبقه سطحية لبعض الطرق الرئيسية بتكلفة حوالى4 ملايين جنيه استكمالا لشبكة الطرق التى وصل طولها إلي 113 كم.

وأضاف أنه سيتم طرح محطة رفع مياه وصرف صحي، ومحطة كهرباء فى المنطقة الجنوبية على المقاولين الفترة المقبلة، وأنه تم افتتاح وتشغيل محطة للطاقة الشمسية بالمدينة بقدرة 45 كيلو وات.

وفى السياق نفسه، أوضح خيرى أن الخدمات بالمدينة من أسواق، ومساجد وكنائس ومدارس جاهزة ومتوافرة بالفعل، بمعدل45 مبنى خدميًا.