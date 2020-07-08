جهاز الشيخ زايد ينهى ترفيق 500 فدان تمهيدا لطرحها على المستثمرين

انتهى جهاز مدينة الشيخ زايد من ترفيق 500 فدان تمهيدا لطرحها على المستثمرين، فيما يستهدف ضخ استثمارات بقيمة 1.2 مليار جنيه بالمدينة خلال العام المالى الحالى 2021/2020.

وقال المهندس مصطفى فهمى، رئيس جهاز المدينة، إنه تم الانتهاء من الخطة الموضوعة خلال العام المالى الماضى، بنسبة نجاح بلغت %100، لافتا إلى أن الجهاز يستكمل حاليا الوحدات لمشروع جنة وسكن مصر.

وأضاف فهمى فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن الجهاز يقوم حاليا بترفيق 2500 فدان بمنطقة الثورة الخضراء، والتى تنفذها شركة العبد للمقاولات.

وأوضح أنه تم الانتهاء من ترفيق 500 فدان بالمنطقة المذكورة تمهيدًا لطرحها للبيع على المستثمرين بآلية التخصيص الفورى التى تبنتها الهيئة خلال الفترة الماضية.

استثمارات الجهاز العام الحالى 1.2 مليار جنيه

وأشار إلى أن جهاز مدينة الشيخ زايد يستهدف ضخ استثمارات بقيمة 1.2 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى، لاستكمال أعمال مشروعات الإسكان بمختلف أنواعها وكذلك ترفيق الأراضى.

فهمى: تلقينا 1050 طلب تصالح فى مخالفات البناء..

وفى سياق متصل، أكد فهمى أنه تلقى 1050 طلبا للتصالح فى مخالفات البناء، موضحا أن نهاية سبتمبر المقبل سيكون آخر يوم لتلقى طلبات التصالح على أن يتم إزالة جميع مخالفات البناء للأفراد الذين لم يتقدموا.

وأضاف أن سعر التصالح على مخالفات البناء للمتر المربع السكنى يبدأ من 600 جنيه وحتى 1200 جنيه تقريبا.

وأوضح أنه جار تسليم وحدات مشروع «JANNA1» للإسكان الفاخر بالمدينة للفائزين، وسط إجراءات احترازية لحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا.

وأشار رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد إلى أن المشروع يقع بمنطقة المحور المركزى بالمدينة، ويضم 912 وحدة سكنية (38 عمارة) كمرحلة أولى.

ولفت إلى أنه تم تسليم أكثر من 25 وحدة، وسيقوم الجهاز بتسليم الوحدات على أيام متتالية حتى يوم الثلاثاء الموافق 4 أغسطس المقبل، لمنع التزاحم بين الفائزين.

وأوضح أنه سيتم تسليم الوحدات السكنية كاملة التشطيب والمرافق وتنسيق الموقع، لافتا إلى أنه يتم تلافى أية ملاحظات يبديها الحاجزون للوحدات أثناء عملية التسليم.