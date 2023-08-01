جهاز الشيخ زايد: بيع 10 محال تجارية بالحي الـ13 في مزاد علني

قال المهندس أحمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، إنه تم عقد جلسة مزاد علني أسفرت عن بيع 10 محال تجارية بمساحات تتراوح من (12 م2 : 50م2 ) بالحي الـ13 بأنشطة مختلفة.

وذلك بحضور ممثلي مجلس الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة المالية وأعضاء لجنة المزاد.

وأضاف رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد أنه سيتم الإعلان عن المزاد القادم قريباً طبقاً لاحتياجات السكان وخطة جهاز المدينة لتوفير جميع الخدمات بالمشروعات تباعا.

وفي سياق متصل، أكد مصطفى، أنه أعطى تعليمات لإدارة الزراعة فى الجهاز بتكثيف أعمال زراعة وصيانة المسطحات الخضراء تحت إشراف المهندس أسامة فكري، نائب رئيس الجهاز، ومسئولي إدارة الزراعة بالجهاز، وكذا رفع مخلفات الزراعة بالإضافة لأعمال تقليم الأشجار بكافة الأحياء.